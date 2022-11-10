 

Метеоролог предупредила москвичей о скором похолодании

10.11.2022, 13:47, Разное
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Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила о скором похолодании в российской столице. “В субботу, 12 ноября, в Москве ожидается от +9 до +11 °С. А в воскресенье будет резкое похолодание. В ночь прогнозируется +3…+8 °С. Дневные показания термометров будут такими же, как и ночью”, — цитирует специалиста RT.

Макарова подчеркнула, что 14 ноября местами ожидается небольшой снег на фоне северного ветра. Ранее URA.ru сообщало, что в Екатеринбурге в ближайшие дни ожидается до +4 °С.


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