Возле правительственных зданий запретят левый поворот

С 1 декабря ГИБДД изменит схему движения на всех перекрёстках около правительственных учреждений федерального и регионального значения.

По словам экспертов в сфере организации дорожного движения, реформа назрела очень давно – не менее 30 лет назад.

Ещё в советское время была допущена досадная градостроительная ошибка: въезд на территорию правительственных учреждений осуществлялся всегда с левым поворотом, а выезд – с правым. Это вносило путаницу и создавало угрозу, причём не где-то на периферии, а в стратегически важных точках государства.

Через несколько недель заезд в любые правительственные учреждения будет происходить только с правым поворотом. Исключений не будет даже для спецтранспорта и кортежей самых высокопоставленных чиновников.

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