Лайфхак, как замаскировать отросший ноготь у линии маникюра

Ухоженные ногти – важная деталь образа современной женщины. Мастера маникюра советуют обновлять покрытие гель-лак примерно раз в 2 недели. Что делать, если вы не успели в салон или ваши ногти отросли слишком быстро? Предлагаем вашему вниманию оригинальный лайфхак, помогающий обновить старый маникюр в домашних условиях.

Просто добавьте блеска

Старый маникюр легко заметить по отросшей части ногтя у лунки. Просто нанесите в это место немного прозрачного лака и добавьте блесток. Также вы можете использовать лак с блестками, но наносить его придется в несколько слоев, тщательно просушивая каждый. Дождитесь полного высыхания покрытия и наслаждайтесь обновленными ноготками. Если вам не нравятся блестки, можно закрасить это место любым контрастным цветом. Такой дизайн мастера называют «обратным френчем».

Обратите внимание на кончики ногтей. Иногда они стачиваются в процессе носки маникюра. Вы можете обновить их самостоятельно, используя обычную пилку. Если у вас дома есть лампа для сушки гель-лака, вы можете самостоятельно обновить финишное покрытие. Просто нанесите слой топа на чистые ногти и высушите его в лампе. Теперь ваши ногти выглядят совсем как после салона, и вы можете отложить коррекцию еще на несколько дней или неделю.