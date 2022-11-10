Неродившийся ребенок и онлайн-друзья: самые необычные наследники недвижимости

По закону Российской

Федерации оставить наследство можно разным людям и даже организациям. Некоторые

россияне понимают это право буквально и пытаются вписать в завещание необычных

наследников.

Так, житель

Ульяновской области настолько проникся дружеской атмосферой в онлайн игре, что

решил оставить квартиру своим соратникам. Правда, сделка не состоялась,

поскольку игрок не знал настоящих имен друзей.

А женщина из

Перми во время ожидания ребенка решила включить в наследство нерожденного

малыша. После рождения она просто добавила имя сына в документ.

Житель Омска

решил завещать квартиру одному из самых известных людей страны — президенту. Но

мужчина учел занятость главы государства и нежелание заниматься наследственными

вопросами, и предусмотрел “план Б” — отдать имущество детскому дому.

Пожалуй, самое

необычное желание зафиксировано у пожилого москвича. Он решил оставить квартиру

внуку, но с важным условием: тот должен получить высшее образование. Правда и

тут органам пришлось отказать: выполнение такого условия невозможно проследить.