 

Неродившийся ребенок и онлайн-друзья: самые необычные наследники недвижимости

10.11.2022, 12:22, Разное
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По закону Российской
Федерации оставить наследство можно разным людям и даже организациям. Некоторые
россияне понимают это право буквально и пытаются вписать в завещание необычных
наследников.

Так, житель
Ульяновской области настолько проникся дружеской атмосферой в онлайн игре, что
решил оставить квартиру своим соратникам. Правда, сделка не состоялась,
поскольку игрок не знал настоящих имен друзей.

А женщина из
Перми во время ожидания ребенка решила включить в наследство нерожденного
малыша. После рождения она просто добавила имя сына в документ.

Житель Омска
решил завещать квартиру одному из самых известных людей страны — президенту. Но
мужчина учел занятость главы государства и нежелание заниматься наследственными
вопросами, и предусмотрел “план Б” — отдать имущество детскому дому.

Пожалуй, самое
необычное желание зафиксировано у пожилого москвича. Он решил оставить квартиру
внуку, но с важным условием: тот должен получить высшее образование. Правда и
тут органам пришлось отказать: выполнение такого условия невозможно проследить.


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