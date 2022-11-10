Звезда «Универа» Ярушин считает неправильным подход к шоу-бизнесу в России

Станислав Ярушин, ставший звездой благодаря сериалу «Универ», пояснил о своем видении шоу-бизнеса. Бывший КВН-щик и артист считает неправильный подход к нему в России.

41-летний Станислав Ярушин является очень разносторонним человеком. Бывший участник команд КВН «Уездный город», а также «Лица уральской национальности» ранее занимался спортом, выступая в хоккейной команде своего ВУЗа. С 2011 года, вот уже несколько сезонов он снимается в сериале «Универ», искусно воплощая в нем образ студента Антона Мартынова. Кроме того, он ведет интернет-шоу, продюсирует другие проекты. Три года назад Ярушин начал освоение фэшн-индустрии, выпустив линию одежды по собственным моделям Y-Generation Wear. Кроме того, артист увлекается музыкой, на его счету уже три альбома, изданных в 2016, 2017 и 2019 годах. Однако именно разноплановость таланта, как считает Ярушин, мешает в продвижении в России.

Снявшись также в нескольких кинокартинах, организовав собственный турнир по гольфу, он не воспринимается отечественными меломанами, как настоящий, профессиональный музыкант. Для большинства сограждан его музыка стереотипно считается второстепенным увлечением Стаса Ярушина. Сейчас, когда он участвует в продолжении реалити «Звезды в Африке», большинство зрителей следят за всеми перипетиями его «выживания» в тропиках. Напомним, это уже второй сезон с его участием, в 2021 году артист занял в результате четвертое место.

Стасу Ярушину не нравится такой подход обывателей, которые не хотят увидеть в звезде кино одновременно и серьезного музыканта. Из-за этого актерам TV и кино сложно раскрыть многие грани своего дарования. Неоднократно звезда «Универа» встречал отзывы вроде «не суйся в музыку, ты же актер», и наоборот, «ты же певец, зачем лезть в сферу кино?». Для примера Ярушин вспоминает Данилу Козловского, который не только очень убедителен в фильмах, но и обладает отличными вокальными способностями.