Эмин о 10-каратном бриллианте Гавриловой: «Предложение не делал»

Эмин Агаларов высказался относительно кольца 10-кратным бриллиантом, который в конце лета продемонстрировала Алена Гаврилова. Бизнесмен и музыкант утверждает, что не только не делал предложение модели, но и не имеет никакого отношения к столь дорогому украшению.

34-летняя Алена Гаврилова в августе текущего года похвасталась на странице своего профиля в соцсети снимком с дорогостоящим кольцом. Размер бриллианта в нем составляет 10 карат, поэтому многие подписчики девушки решили, что она скоро выйдет замуж. Как известно, еще в 2018 года модель сыграла свадьбу с Эммином Агаларовым. При этом официальный брак пара не оформляла, из-за чего многим показалось, что именно сейчас предприниматель и поп-исполнитель сделал официальное предложение.

Интригующее фото прокомментировал сам Эмин Агаларов, признавшись, что не звал возлюбленную в ЗАГС. Со слов певца, Гаврилова могла продемонстрировать кольцо с 10-кратным бриллиантом в рамках рекламной кампании какого-либо ювелирного дома. Никакого отношения к украшению он лично не имеет.

Что же до отношений с Аленок Гавриловой, то он подарил ей на день рождения в августе совсем другое украшение, колье. Их отношения все так же прочны, и все слухи об их расставании не имеют оснований. Однако и штамп в паспорте они пока не поставили. Стоит отметить, что ранее Агаларов признавал сложности в отношениях с родственниками из-за романа с моделью. При этом и оформления отношений в официальном порядке Эмина не пугают.