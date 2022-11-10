Отчаянный шпагат – Личное мнение

Пока разные СМИ подсчитывали, во сколько обошлась «вечеринка года» блогерки Лерчик, я смотрела на Катю Варнаву.

Посмотрите на неё и вы:



Фото: Соцсети

Варнава, которая совсем недавно развелась, села на шпагат. Тут же вскочила и пожаловалась, что ей всё-таки больно. Видимо, до уровня Волочковой Катя ещё не доросла.

На вечеринке Лерчика, где отдыхала Блиновская и другие чуть забытые персонажи из прошлого, было весело. Настроение, конечно, создавала ведущая Варнава со сцены.

Катя потребовала, чтобы ей налили, и исполнила танго белого мотылька, который больше похож энергичный танец из фильма Афоня.

https://t.me/lenamiro/12531

В общем, праздник удался. И хотя он, судя по подсчётам специалистов, стоил дешевле, чем у Блиновской, выглядело всё не менее интересно. Гости ели, смотрели на Киркорова, который в этот раз никого не обругал, и радовались.

Нужно отдать должное профессионализму всех выступивших — отдали себя делу полностью.

А вообще, так странно смотреть на это всё, да?

—