Скандалы: Что стало с активами Софии Ротару в Крыму

Имуществом владеет ее сын, а компании ликвидированы

Творческий путь Софии Ротару неразрывно связан с Крымом. Еще в советские времена украинская певица выступала в качестве солистки в Крымской филармонии, а в 90-х стала почетным жителем полуострова. Здесь же, в Крыму, Ротару построила себе дом и запустила отельный бизнес. Что стало с недвижимостью артистки после 2014 года и начала СВО?

Коттедж

Один из коттеджей, приписываемый СМИ Софии Ротару, расположен в поселке Никита, около Ялты. Недвижимость находится на Никитском спуске, в пешей доступности от главной достопримечательности населенного пункта — Ботанического сада.

Однако формально земля, на которой стоит дом, не принадлежит Софии Ротару. В начале 2020 года участок площадью чуть более 1,5 тысячи квадратных метров оформил на себя сын певицы Руслан Евдокименко. При этом сам дом не отображается на карте Росреестра. Возможно, это связано с тем, что строение не на кадастровом учете.

Такая же ситуация и с другим объектом недвижимости, который журналисты связывают с Ротару.

Купальни Роффе

В самом центре Ялты, на улице Ленина, расположился особняк XIX века, построенный в 1887 году по заказу купца по фамилии Роффе. Проектом занимался главный архитектор города Николай Краснов.

В самом здании разместились купальни, в которых отдыхали Федор Шаляпин, Антон Чехов, Иван Бунин. Со временем дому был присвоен статус памятника регионального значения. Однако в 1990-х особняк перешел под контроль Софии Ротару, а в 2008-м здесь был открыть отель Villa Sofia, пишут российские СМИ.

Как рассказывала в 2021 году младшая сестра Софии Ротару Аурика, после крымских событий 2014-го имение закрыли на неопределенный срок.

На карте Росреестра не отображается дом, однако сам участок размежеван. Сейчас он принадлежит все тому же Руслану Евдокименко, сыну певицы. Мужчина оформил участок на себя в июне 2021 года.

Помимо этого, сын Софии Ротару возглавлял компанию «Вилла София», которая принадлежала его жене — Светлане. Судя по адресу регистрации, фирма управляла отелем. Но в июне 2021-го учредитель принял решение о ее ликвидации, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Согласно этой базе, Руслан Евдокименко в начале 2021 года также закрыл ИП.

Контекст

После начала СВО российские общественные деятели неоднократно поднимали вопрос приватизации имущества, принадлежащего украинским политикам, бизнесменам и лидерам мнений.

В день своего 75-летия, 7 августа, София Ротару объявила о том, что готова помочь ВСУ. На это заявление отреагировал бывший депутат Госдумы Роман Худяков. Он вспомнил о недвижимости певицы в Крыму.

«Проверка законности приобретения исторического особняка, а также налоговая проверка в ближайшее время будут запущены. И если выявятся нарушения, можно по факту судебного разбирательства передать его музыкальной школе или студии звукозаписи», — написал 13 августа Худяков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, 3 ноября глава крымского госсовета (парламента) Владимир Константинов допустил, что под национализацию может подпасть крымская квартира президента Украины Владимира Зеленского.

«По всем таким объектам, включая квартиру Зеленского, сейчас работает антитеррористическая комиссия. Когда будет проведена работа, мы сообщим», — рассказал он.

Илья Соколов

Оригинал материала: “Дейли Шторм”