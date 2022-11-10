«Без оглядки на ЕС и Украину» – польский депутат упрекнул немецкий бизнес в неудержимой тяге к России

Германия по-прежнему хочет вести бизнес с Россией и не стремится брать на себя реальную ответственность за свои действия, считает депутат от партии «Право и справедливость» Кацпер Плажиньский. Польский политик уверен, что в этой ситуации вся надежда на «порядочные страны», такие как Польша.



АР

«Немецкая компания BASF, одна из крупнейших химических компаний в мире, в то время входившая в группу IG Farben, зарабатывала на немецком концлагере в Аушвице, получала огромную прибыль от рабского труда во время Второй мировой войны», — написал в соцсетях депутат от партии «Право и справедливость» Кацпер Плажиньский.

Он напомнил, что именно компания, совладельцем которой выступала BASF, производила «Циклон Б», а её глава после войны сделал карьеру как раз в руководстве BASF.

Кацпер Плажиньский обратил внимание на то, что совсем недавно BASF присоединилась к консорциуму, который принимает участие в строительстве газопровода «Северный поток». По словам депутата, именно «Северный поток» — тот инструмент, благодаря которому РФ смогла начать спецоперацию на Украине. Более того, сегодня BASF продаёт россиянам компонент для авиационного топлива.

«Нельзя рассчитывать на то, что немецкое государство дисциплинирует местный бизнес… Немцы просто-напросто хотят делать бизнес с Россией, зарабатывать на этом», — подчеркнул польский депутат. Плажиньский уверен, что Германия хочет продолжать делать это вне зависимости от того, сколько придётся за это заплатить Украине и всей Европе. «Вот почему порядочные страны, такие как Польша, должны найти способ противостоять этому. Мои действия по делу BASF — это своего рода попытка найти какое-то решение», — рассказал он.



«Германия поступает плохо, потом иногда извиняется за это, но она не хочет брать на себя реальную ответственность за свои действия», — отметил депутат. Он указал на то, что именно поляки знают это лучше всех, потому что они в первую очередь жертвы такого отношения.