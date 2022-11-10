 

«Без оглядки на ЕС и Украину» – польский депутат упрекнул немецкий бизнес в неудержимой тяге к России

10.11.2022, 8:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Германия по-прежнему хочет вести бизнес с Россией и не стремится брать на себя реальную ответственность за свои действия, считает депутат от партии «Право и справедливость» Кацпер Плажиньский. Польский политик уверен, что в этой ситуации вся надежда на «порядочные страны», такие как Польша.


АР

«Немецкая компания BASF, одна из крупнейших химических компаний в мире, в то время входившая в группу IG Farben, зарабатывала на немецком концлагере в Аушвице, получала огромную прибыль от рабского труда во время Второй мировой войны», — написал в соцсетях депутат от партии «Право и справедливость» Кацпер Плажиньский. 

Он напомнил, что именно компания, совладельцем которой выступала BASF, производила «Циклон Б», а её глава после войны сделал карьеру как раз в руководстве BASF.

Кацпер Плажиньский обратил внимание на то, что совсем недавно BASF присоединилась к консорциуму, который принимает участие в строительстве газопровода «Северный поток». По словам депутата, именно «Северный поток» — тот инструмент, благодаря которому РФ смогла начать спецоперацию на Украине. Более того, сегодня BASF продаёт россиянам компонент для авиационного топлива.

«Нельзя рассчитывать на то, что немецкое государство дисциплинирует местный бизнес… Немцы просто-напросто хотят делать бизнес с Россией, зарабатывать на этом», — подчеркнул польский депутат. Плажиньский уверен, что Германия хочет продолжать делать это вне зависимости от того, сколько придётся за это заплатить Украине и всей Европе. «Вот почему порядочные страны, такие как Польша, должны найти способ противостоять этому. Мои действия по делу BASF — это своего рода попытка найти какое-то решение», — рассказал он. 

«Германия поступает плохо, потом иногда извиняется за это, но она не хочет брать на себя реальную ответственность за свои действия», — отметил депутат. Он указал на то, что именно  поляки знают это лучше всех, потому что они в первую очередь жертвы такого отношения. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02.22 / Мнение: Ружье на стене

07.01.21 / В Великобритании на пляже нашли «рыбу-монстра»

20.06.22 / Начало Петрова поста: запреты и традиции в праздник 20 июня

27.04.22 / Мнение: В Белоруссии ввели смертную казнь за попытки совершения терактов

13.03.21 / Российский интернет-провайдер подтвердил ошибку Роскомнадзора при блокировке Twitter

07.09.20 / Мнение: Сербия выиграла от скандала со стулом

20.01.22 / Дочь Константина Меладзе приняла участие в новом сезоне украинской версии шоу “Голос”

22.11.21 / Xiaomi планирует представить 14 новых моделей смартфонов

28.07.22 / «Hе вправо, не влево, а вперёд» — в США решили создать новую третью партию

25.08.22 / Обзреватель Le Figaro – взять все трудности на себя — Макрон призывает французов пострадать за свободу и Украину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика