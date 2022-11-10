Под Екатеринбургом в аварии погибли тренер по хоккею и его сын
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На автодороге Пермь — Екатеринбург столкнулись Toyota Camry и грузовой автомобиль Mercedes-Benz. По данным телеканала “360”, водитель Toyota решил обогнать впереди идущий автомобиль, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.
На месте происшествия погибли 38-летний тренер по хоккею и его сын. Водитель грузовой машины не пострадал.
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