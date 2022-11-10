 

Новый рекорд: количество объявлений о продаже вторички выросло почти вдвое

10.11.2022, 8:12, Разное
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Агрегатор
объявлений на рынке недвижимости “Циан” объявили: доля объявлений о срочной
продаже вторичной недвижимости выросла до 4%. Ранее это значение составляло 2,8%
от общего числа продаваемых объектов. Для аналитики были взяты 37 городов с
населением свыше 500 тыс. человек, в том числе Московская и Ленинградская области.

Если называть
конкретные цифры, то количество объявлений о срочной продаже дошло до 12,5
тысяч. Наибольшее количество вторичных объектов с пометкой “срочно”
агрегатор зафиксировал в Махачкале (14%) от общего числа, в Ставрополе (8%) и
Набережных Челнах. А вот минимум обнаружен во Владивостоке и Перми.

Интересно, что каждый пятый объект продажи находится в доме трехлетней давности, а каждая десятая квартира — в доме 2021 года. Аналитики
объясняют такой рост следующим образом: инвесторы срочно выводят вложенные
средства.

“В 2022 году
мы наблюдаем уже вторую волну “срочных” продаж на фоне миграционных
процессов и снижения спроса”, — заявляет представитель агрегатора.

Эксперты
добавляют, что пометка “срочно” обеспечивает дисконт в 5-8%, но при
этом покупатели могут продавить цену еще ниже в ходе переговоров.


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