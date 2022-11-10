Новый рекорд: количество объявлений о продаже вторички выросло почти вдвое

Агрегатор

объявлений на рынке недвижимости “Циан” объявили: доля объявлений о срочной

продаже вторичной недвижимости выросла до 4%. Ранее это значение составляло 2,8%

от общего числа продаваемых объектов. Для аналитики были взяты 37 городов с

населением свыше 500 тыс. человек, в том числе Московская и Ленинградская области.

Если называть

конкретные цифры, то количество объявлений о срочной продаже дошло до 12,5

тысяч. Наибольшее количество вторичных объектов с пометкой “срочно”

агрегатор зафиксировал в Махачкале (14%) от общего числа, в Ставрополе (8%) и

Набережных Челнах. А вот минимум обнаружен во Владивостоке и Перми.

Интересно, что каждый пятый объект продажи находится в доме трехлетней давности, а каждая десятая квартира — в доме 2021 года. Аналитики

объясняют такой рост следующим образом: инвесторы срочно выводят вложенные

средства.

“В 2022 году

мы наблюдаем уже вторую волну “срочных” продаж на фоне миграционных

процессов и снижения спроса”, — заявляет представитель агрегатора.

Эксперты

добавляют, что пометка “срочно” обеспечивает дисконт в 5-8%, но при

этом покупатели могут продавить цену еще ниже в ходе переговоров.