Мнение: Херсон (сдан без боя)

Министр обороны Сергей Шойгу приказал войскам России отойти из Херсона за Днепр. Об этом сообщает ТАСС.

У РИА Новости информация более развернутая.

«Министр обороны Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону в Херсонской области по левому берегу Днепра».

Такое решение было принято после доклада Суровикина.

Дословно: «Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним, самое главное, жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции» (отсюда).

Как тут не вспомнить, что минобороны объявило о полном контроле над Херсонской областью в середине марта, а 9 апреля над администрацией Херсона подняли российский флаг.

В мае в Херсон приехал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. И завил: «Хотел еще раз, обращаясь к жителям Херсонской области, сказать о том, что Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет» (отсюда)

Выходит, что обманул Андрей Турчак?

Фотография отсюда

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