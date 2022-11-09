Мнение: Дорого ли побывать на Камчатке, дорого ли побывать в Москве и стоит ли ехать на пляжный отдых в Иран

1. Знатоки утверждают, что путешествовать по Камчатке выходит ничуть не дороже, чем по любому другому региону России. Проблема только в том, как добраться на Камчатку и как оттуда выбраться (ссылка):



Российская тревел-блогерша побывала на Камчатке и рассказала, как можно сделать путешествие на Дальний Восток соотносимым по стоимости с поездкой в любой другой регион России. Способами отдохнуть и «не разориться» она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Яндекс.Дзен».

Идеальным временем» для путешествий на Камчатку туристка назвала осень, так как, по ее мнению, в это время года в регионе сохраняется теплая погода, уже нет комаров, а цены в гостиницах и стоимость авиабилетов становятся ниже. Так, перелет из Москвы в Петропавловск-Камчатский и обратно в сентябре обошелся ей в 25 тысяч рублей, а двухместный номер с завтраками и посещением термального бассейна — в 4500 рублей в сутки.

«Но в самом городе можно остановиться и дешевле. Цены начинаются от 2000 рублей за двухместный номер. Думаю, не стоит писать, что вряд ли вы найдете в Московской, Тульской или любой другой области приличный двухместный номер дешевле», — рассказала автор блога.

Путешественница посоветовала не брать экскурсии, а вместо этого взять автомобиль в прокат (от трех тысяч рублей в сутки) и самостоятельно объездить интересные места. Например, она рекомендовала отправиться на Халактырский пляж, Дачные и Малкинские термальные источники и горный массив Вачкажец. Девушка отметила, что посещение природных мест бесплатное, а дорога до них проходима для любого авто.

«Такие дела. Как видите, если не брать в расчет билеты до Петропавловска, то путешествовать по Камчатке не дороже, чем по Санкт-Петербургу или Подмосковью», — поделилась мнением россиянка.

Впрочем, Камчатка не похожа ни на какой другой регион. Возможно, что за возможность посмотреть на гейзеры и вулканы действительно стоит доплатить.

2. Пишут, что и Москва не такой уж дорогой город для внутренних туристов. Во всяком случае, проживание там вполне доступное, посмотреть на достопримечательности можно без проблем. Основные траты приходятся на рестораны, магазины и развлечения (ссылка):



Расходы российских туристов во время пребывания в Москве в среднем составляют десять тысяч рублей в день, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Мостуризма. Как стало известно, 70 процентов от суммы уходит на питание и походы по магазинам, 10 процентов — на проживание, а остальное тратится на развлечения.

«Еще несколько лет назад доля этих трат была меньше. Значительную часть заложенного на поездку бюджета съедала гостиница. Но сейчас в городе появилось немало хостелов, отелей “ноль звезд”, где можно сэкономить, но при этом нормально переночевать», — цитирует издание гида Анастасию Федотову.

Она добавила, что сейчас турист на размещение в Москве в среднем тратит 1-2 тысячи рублей в сутки. При этом в основном в столицу приезжают люди из регионов, которые останавливаются у своих друзей или родственников.

По имеющейся информации, лидерами по тратам в Москве среди гостей из регионов стали жители Дальневосточного федерального округа — они в среднем оставляют в городе до 19 процентов своей зарплаты, а меньше всего трат у туриста из Центрального федерального округа — 5,8 процента. Связано это с тем, что путешественники из дальних регионов приезжают в столицу не так часто, поэтому стараются по возможности увидеть как можно больше достопримечательностей и, соответственно, тратят на это больше денег.

3. Россия ведёт переговоры с Ираном о расширении сотрудничества, в том числе в сфере туризма. Как я уже писал, любителям культуры и истории в Иране есть что посмотреть – это очень древняя и красивая страна.

Есть в Иране и пляжные курорты — как на Каспийском море, так и на побережье Персидского залива (ссылка). Природные условия там не хуже, чем в расположенном напротив через залив Дубае, или в расположенных на той же широте египетских курортах Красного моря.

Некоторые пишут, что в Иране очень строго с женским пляжным костюмом – привычные у нас женские купальники разрешены только на специальных женских пляжах, а на смешанных раздеваться выше щиколоток могут только мужчины (ссылка).

Лично я в Иране не был, подтвердить или опровергнуть не могу. Полагаю, даже если так, в итоге в Иране дозреют до идеи разрешить туристам одеваться и раздеваться, как им удобно (по примеру Турции), или создать для туристов специальные загончики (как в Египте). Плюс, повторюсь, любителям истории пляжи особо не нужны, они найдут в Иране и другие развлечения.

Коллеги, что вы думаете про следующий отпуск в Иране? Или всё же предпочтёте более традиционные направления?