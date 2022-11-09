 

“Мы не Америка!”: оплеванной еврейке Пугачевой дали звонкую пощечину за наглую ложь

09.11.2022, 19:36, Разное
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На протяжении всей карьеры, на каждом концерте некогда любимая миллионами российская певица Алла Пугачева признавалась, что поет для народа. Однако как выяснилось, пела она для себя – для зарабатывания денег, славы, связей, но уж никак не для народа. Об этом говорят все ее последние поступки – отъезд из России, унижение россиян и ее колкая брошенная на прощание фраза: “Были холопами, стали рабами”.

Народная артистка России Ангелина Вовк в свежем выпуске ютуб-шоу “Эмпатия Манучи” откровенно прокомментировала поведение Пугачевой, а также призвала Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ) бросить микрофон и взяться за оружие, показать свое истинное лицо. Что же касается Пугачевой, то ей надо было сто раз подумать перед тем, как бросать свою страну.

“Характер у Пугачевой всегда оставлял желать лучшего. Она позволяла себе такие вещи, которые, с моей точки зрения, считаются неприличными. Но мы же все разные, поэтому почему она должна поступать так, как мне кажется приличным?” – рассказала Вовк.

Ведущая вспомнила период, когда Пугачеву не принимали композиторы. Тогда Ангелина Вовк вела международный фестиваль в Сочи “Красная гвоздика”, куда приезжали представители всех стран, в том числе Южной и Северной Америки. Алла Пугачева приехала на этот фестиваль и оказалась не у дел, ее никто не приглашал.

“Она тогда уже была известна после “Золотого Орфея”. Она мне понравилась как певица. И я говорю: “Ребят, ну приехала Пугачева. Почему вы ее не приглашаете?” – спросила Вовк.

Тогда все отвернулись от Пугачевой и заявили, что для нее никогда не взялись бы писать песни. Слишком много она из себя возомнила, да не стоит того. И только лишь белорусский композитор Игорь Лучинок согласился. Но в итоге и с ним не срослось.

По словам ведущей, Алла Пугачева всегда была по другую сторону баррикад от народа. Она никогда не была вместе со своим слушателем. Пугачева всю жизнь работала и и жила только для себя любимой.

“Она никогда не думала о людях. Она прежде всего думала о себе. Со сцены она всегда говорила: “Я пою для вас”. Ну если для нас, то она бы не уехала. А раз она уехала, значит с самого начала она презирала нас за то, что мы не такие расторопные, что мы такие-сякие, у нас того нет, этого нет, что мы не Америка. Она с самого начала делала так. Раз она уехала в Израиль, наверное она еврейка. Я ничего не имею против этой нации, но от нее я такого не ожидала”, – заключила Вовк.


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