 

Стерлигов: настоящая сметана должна быть жёлтой, а белой её сделали большевики для экономии

09.11.2022, 19:33, Разное
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Российский предприниматель и фермер Герман Стерлигов объявил о начале выпуска сметаны, созданной по стандартам Российской империи.

Представленный на презентации кисломолочный продукт отличается от современных аналогов – он обладает выраженным жёлтым цветом, а массовая доля жира в нём достигает 99 процентов.

– На Руси сметана была именно жёлтая и очень жирная. Это большевики-христопродавцы предложили народу эрзац, жалкое подобие великолепного имперского яства, – рассказал Стерлигов на презентации продукта.

Стоимость килограмма «Имперской сметаны» составляет 5 тысяч рублей, при этом предприниматель планирует продавать франшизу на её производство в российских регионах.

– Мы потратили пять лет работы в архивах, чтобы изыскать рецепт подлинной сметаны, поэтому среди желающих её производить проведём строгий отбор. Но народу сейчас нужны настоящие продукты, так что вопрос будем решать, – пообещал сын Стерлигова Пантелеймон.

Стоимость франшизы составит 20 миллионов рублей, до конца 2024 года предприниматель намерен открыть не менее 10 заводов по производству сметаны в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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