Стойкость и оттенок: как понять свойства и цвет краски для волос по цифрам и буквам на упаковке

Выбирая краску для волос в магазине, большинство женщин обращает внимание лишь на фото модели на упаковке и марку производителя. Однако специалисты рекомендуют при покупке краски все же в первую очередь смотреть на цифры оттенка.

В противном случае готовый результат может получиться вовсе не таким, как у представленной на коробочке модели. Цифры же на упаковке дают полное представление о том, какая краска содержится в тюбиках.

Номер краски: что он собой представляет

Номер любой краски, реализуемой в магазине, обычно состоит из трех цифр. Каждая из этих цифр отображает какую-то характеристику краски:

первая — глубину тона, основной цвет, который может характеризоваться цифрой от 1 до 10; вторая — основной оттенок (цифры от 0 до 7); третья — второстепенный дополнительный оттенок (от 0 до 7).

Если дополнительный оттенок отсутствует, номер краски состоит только из двух цифр.

Основной цвет

Первая цифра, означающая глубину тона, то есть главный цвет краски, всегда отделена от остальных точкой. Гамма оттенков всех красок может включать в себя 10 видов:

1 — черный; 2 — практически черный, но с небольшим включением желтого, то есть очень темный коричневый; 3 — просто темно-коричневый; 4 — коричневый; 5 — светло-каштановый; 6 — темный русый; 7 — средне-русый; 8 — русый светлый; 9 — естественный блонд (то есть очень светлый русый, почти белый); 10 — блондин.

Основной оттенок

Основных оттенков краски для волос существует 8:

0 — с зеленым пигментом, дающим натуральные оттенки; 1 — с сине-фиолетовым пигментом, при использовании которого получаются пепельные оттенки; 2 — опять с зеленым пигментом, матовые; 3 — с желто-оранжевым, золотистые; 4 — с медным, красные; 5 — с красно-фиолетовым, красное дерево, махагоновые; 6 — с сине-фиолетовым, фиолетовые; 7 — с красно-коричневым, гавана, кофейный.

Дополнительных оттенков, как и основных существует 8 и расшифровываются они точно так же.

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Пример краски

К примеру, на упаковке с краской «Мокко» обычно стоит номер 5.75. Цифры в данном случае расшифровываются так:

5 — основной цвет светло-коричневый; 7 — с красно-коричневым пигментом, дающим основной хорошо заметный оттенок кофе; 5 — с красно-фиолетовым пигментом, дающим легкий дополнительный оттенок красное дерево.

Буквы в маркировке краски

Некоторые производители для обозначения оттенков выпускаемых красок используют не цифры о буквы. В этом случае обозначения будут такими:

C — пепел с фиолетовым пигментом; PL — платина; А — суперсветлый; H — натуральный цвет; P — красное дерево; E — бежевый; W — бордо; M — матовый; K — медь; G — золото; F — фиолетовый; I — интенсивный.

Стойкость

Часто на упаковке указываются и цифры стойкости краски:

0 — непродолжительный эффект, низкая стойкость; 1 — краски без перекиси и аммиака; 2 — перекись, краска держится до 2 месяцев; 3 — очень стойкая, радикально меняющая цвет краска.

Конечно, при выборе краски нужно учитывать не только ее оттенок, но и особенности собственных волос. К примеру, женщинам с ломкими волосами не стоит выбирать слишком радикальные краски с номером стойкости 3.

Также при выборе краски обязательно нужно ориентироваться на свой цветотип. В особенности это касается основного цвета.

То есть в первую очередь при покупке краски нужно обращать внимание на первую цифру ее номера, идущую до точки.