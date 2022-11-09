 

Особое внимание на карманы: как выбрать джинсы женщине старше 60 лет

09.11.2022, 16:40, Разное
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Раньше женщин зрелого возраста предостерегали от ношения джинсов. Сейчас же стилисты утверждают, что не нужно отказываться от этого удобного предмета гардероба. Просто нужно знать правила выбора джинсов, если вам за шестьдесят лет.

Правильный цвет

Красные, желтые и другие яркие оттенки джинсов допустимы, но это не самый лучший выбор. Лучше останавливать внимание на классическом голубом или темно-синем дениме.

Исходите из своей комплекции. Если есть лишний вес, тогда надевайте джинсы более темного оттенка, чтобы скрыть недостатки. В случае излишней худобы можете смело включать в свой гардероб светлые джинсы: голубые или даже белые.

Высокая посадка

Настоятельно не рекомендуется носить джинсы с низкой посадкой. Даже если нет жира на животе, все равно кожа уже не такая упругая и эластичная. Поэтому нет смысла в том, чтобы показывать пресс. Да и при сидении будет обнажаться поясница, что тоже не совсем эстетично.

Зато джинсы с высокой посадкой сформируют красивый силуэт. Благодаря им останется меньше открытых участков тела. Как вариант, можно рассмотреть джинсы со средней посадкой.

Карманы

Многие недооценивают важность накладных карманов на джинсах. А ведь именно они могут сильно испортить образ и фигуру. Например, если задние карманы находятся слишком низко, то нижняя часть тела становится более грузной, массивной. Такое расположение карманов укорачивает ноги и делает некрасивыми ягодицы. Поэтому убедитесь в том, что задние карманы расположены относительно высоко.

Если у вас пышные бедра, избегайте джинсов с карманами по бокам. А вот если вы очень стройная, тогда такая модель вам идеально подойдет.

Отдельным пунктом можно выделить карго. Это брюки с большими накладными карманами. Если вы не хотите добавить себе объема, то выбирайте изделие с карманами в нижней части штанин.

Прямой крой или клеш

Забудьте об облегающих джинсах скинни. Они подчеркнут все изъяны фигуры, да и в принципе на зрелых женщинах смотрятся не очень. Берите те джинсы, которые сидят на вас так, чтобы оставалось пространство между кожей и материалом.

Хороший вариант – джинсы прямого кроя. Это нестареющая классика, которая станет основой любого лука. Также рассмотрите вариант джинсов клеш: только чтобы клеш шел не от колена, а от бедра. Кюлоты тоже подойдут.

Сочетание с обувью

При выборе джинсов сразу думайте, с какой обувью вы будете их носить. Например, брюки прямого кроя хорошо вписываются в концепцию офисно-делового стиля. Их можно носить с элегантной обувью на каблуках. Также вполне подойдут кроссовки, лоферы или челси, если рассматривается наряд в повседневном стиле.

Расклешенные джинсы лучше всего смотрятся с обувью на каблуках. Особенно если штаны укороченные. Тогда высокие элегантные сапоги незаменимы.

Минимализм

Старайтесь выбирать джинсы в стиле минимализм. Это означает, что на изделии не должно быть блесток, страз, пайеток, вышивок и т.д. Еще один совет: откажитесь от рваных джинсов. Такие вещи больше подходят молодым девушкам. Рваные джинсы не рекомендуется носить уже в возрасте после тридцати лет.


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