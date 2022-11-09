Повседневная мода для женщин за 60: какие тренды осени особенно хорошо смотрятся в жизни на зрелых дамах

Каждая женщина, независимо от возраста, хочет выглядеть привлекательно. Увы, но некоторые представительницы прекрасного пола, которым исполнилось 60 лет, уже не следят за модой. На помощь им приходят стилисты, которые рассказывают, на что обратить внимание в этом возрасте, и помогают подкорректировать стиль. На какие тренды этой осени стоит ориентироваться милым дамам за 60?

Ставка на качество

Прежде всего, стоит помнить: в этом возрасте ставка делается не на количество вещей, а их качество. Женщины среднего возраста должны быть сдержанными в выборе нарядов для своих образов, но это не значит, что их гардероб обречен на скуку и унылость.

К подбору одежды стоит подойти очень внимательно и, например, вместо нескольких свитеров плохого качества купить один из кашемира, который прослужит несколько сезонов.

Удлиненная туника

Пожилым дамам не стоит отказываться от удлиненных туник, которые красиво облегают фигуру. Их можно носить и с легинсами, и с прямыми джинсами, чтобы скрыть выступающий животик.

Стилисты советуют обратить внимание на тунику А-силуэта, которая будет прикрывать проблемные места.

Кардиган любых оттенков

Еще один тренд этой осени – модные кардиганы разных оттенков. Чтобы одежда не выдавала возраст, нужно держаться подальше от вещей в «стиле бабушки». Существует немало моделей кардиганов, которые идеально подчеркнут фигуру и сделают повседневный образ стильным и элегантным.

Тем, кто боится носить яркие вещи, можно посоветовать присмотреться к удлиненным жакетам пастельных оттенков.

Белая хлопковая блузка

У женщин за 60 в гардеробе обязательно должна присутствовать белая блузка – женственная и элегантная. Универсальный предмет одежды можно носить с длинной юбкой, строгими черными брючками или ярко-синими джинсами.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Идеально сидящая белая блузка из хлопка – прекрасный союзник для любого случая.

Элегантные платья

Как говорят стилисты, не существует идеальных платьев для женщин старше 60: все зависит от того, каков их стиль. В этом возрасте лучше всего забыть о вещах, подчеркивающих недостатки фигуры. Свое внимание нужно обратить на свободные платья макси-длины, которые скроют все проблемные зоны.

И отказаться от вещей с очень коротким рукавом, чтобы не акцентировать внимание окружающих на верхней части рук, потерявшей тонус.

Идеальные джинсы

Кто сказал, что женщинам зрелого возраста нельзя носить модные джинсы? Стилисты говорят, что стильные брюки из денима – одна из основ гардероба и дамам за 60 не стоит отказываться от практичной одежды.

Правда, есть модели, которые противопоказаны пенсионеркам: им нужно выбросить ультрамодные рваные бойфренды и узкие скинни, которые будут неуместно смотреться. И приобрести джинсы прямого покроя не только синего, но черного или белого цвета.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Удобная обувь и аксессуары

Многие не обращают внимания на обувь и аксессуары, а зря. Удобные сапоги или ботильоны, красивая сумка и кожаные перчатки прекрасно дополнят любой образ и украсят даже самый унылый лук. А мягкий шарф умело скроет дряблость кожи.

Стилисты отмечают, что обувь должна быть добротной и удобной, а сумочка – из качественных материалов. В зрелом возрасте нужно выглядеть дорого!

Всегда модные кроссовки

Вне зависимости от тренда или сезона кроссовки всегда остаются модной униформой. Женщины за 60 легко могут выглядеть спортивными, не забывая про обувь, которая совмещает удобство и стиль.

Стилисты советуют приобрести классическую модель с плоской подошвой без лишнего декора или выбрать сникерсы – кроссовки на танкетке, которые отлично сочетаются с джинсами и теплыми пальто.

Элегантность зрелым женщинам придает как стильная одежда, так и то, что надето на ноги. Чтобы выглядеть привлекательно, стоит придерживаться несложных правил, которые упростят выбор нарядов.