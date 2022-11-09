В СВАО переезд в новостройки по программе реновации начали более 2,5 тысячи москвичей

С начала текущего года более 2,5 тысячи жителей районов СВАО начали переселяться в новостройки по программе реновации. Они переезжают из 15 старых домов, сообщил министра правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

Восемь новостроек для переселенцев возвели в районах Алексеевский, Бабушкинский, Лианозово, Лосиноостровский, Марфино, Отрадное и Южное Медведково. Договоры на новые квартиры подписали 2,1 тысячи человек, уточнил Гаман.

Вместе с заселением новых домов продолжается расселение старых. В северо-восточном округе демонтируют 73 ветхих здания, отметил глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Первый этап реновации в СВАО завершен на 50%, подчеркнул он.

В программу реновации включено 499 домов в СВАО. В новые квартиры переедут 86 тысяч местных жителей, передает портал mos.ru.

Программу реновации утвердили в 2017 году. За пять лет под заселение передали 201 новый дом. До конца 2022 года года общее число переехавших превысит 100 тысяч человек.

Москвичи получают равнозначные квартиры, площадь которых примерно на 30% больше старых. Новое жилье передается с отделкой комфорт-класса. Там установлена вся сантехника, современные стеклопакеты, радиаторы отопления. Переселенцам достаточно перевезти вещи.

В программу реновации вошло 5175 домов. В основном это устаревшие морально и физически пятиэтажные здания. Второй этап переселения пройдет с 2024 по 2028 годы, третий – в 2029-2032 годах.