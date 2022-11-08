 

“Основные эксперты находятся в Минобороны”: Пригожин отреагировал на новый проект о ветеранах СВО

08.11.2022, 23:53, Разное
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Напомним, ранее в Госдуму был внесен законопроект. В его рамках государство должно присваивать статус ветерана добровольным участникам специальной военной операции. Однако речь о представителях частных военных кампаний не идет. При этом ЧВК “Вагнер” находится в зоне СВО.

По мнению бизнесмена, дополнение закона было бы вполне логичным. Он сделал акцент на том, что это исключительно его мнение.

“Я не имею никакого отношения к законодательству, но считаю, что это абсолютно логичный и правильный шаг. Хотя основные эксперты находятся в Министерстве обороны”, – сообщил предприниматель.

Пригожин также ответил на вопрос, являются ли добровольцами граждане в составе ЧВК “Вагнер”.

“В состав ЧВК “Вагнер” никто силком никого не тянет. Чтобы в ЧВК попасть, нужно это заслужить”, – поделился он.

Стоит отметить, что журналисты поинтересовались у Пригожина, достойны ли представители ЧВК “Вагнер” и других подобных частных формирований соответствующей социальной поддержки от государства.

“Такие вопросы должно решать государство”, – резюмировал Пригожин.

Напомним, статус ветерана позволяет получить определенные социальные привилегии. При этом власти хотят обеспечить не только их, но и “почет и уважение в обществе”.


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