Мнение: Параллельный импорт ширится, Россия в топе по росту зарплат и Сбербанк в топ-3 эквайеров

1. Россия всё успешнее обходит западные санкции. Параллельный импорт (ввоз товаров без согласия правообладателей брендов) увеличился, по официальным данным Минэкономразвития, почти с нуля до более 12 миллиардов долларов накопленным итогом в октябре (ссылка):



Официальные данные говорят о том, что к середине октября в страну было ввезено товаров на 12,6 миллиарда долларов, а Минпромторг прогнозирует 20 миллиардов по итогам года. По некоторым оценкам, на категории товаров, разрешенных к параллельному импорту, приходится от 36 до 50 процентов всех российских закупок из-за рубежа. В обозримом будущем страны-посредники и изощренные схемы наверняка будут играть в состоянии отечественного потребительского рынка и всей национальной экономики еще большую роль.

20 миллиардов – это ещё немного, менее 10% от всего импорта России в 2021 году, составлявшего 293 миллиарда. Но, во-первых, пока речь идёт о неполном годе, а во-вторых, по всей видимости, далеко не весь такой импорт попадает в статистику Минэкономразвития.

Кроме того, импортозамещение не стоит на месте, а многие россияне сознательно отказываются от покупки импортных товаров из недружественных стран, чтобы не поддерживать тех, кто поставляет оружие боевикам из соседней страны.

2. Россия обгоняет США по росту реальных зарплат. По прогнозам, мы входим в десятку стран, где ожидается наибольший прирост зарплаты за вычетом инфляции. Среди других стран-лидеров – в основном союзники и друзья России (ссылка):



Согласно новому исследованию, только 37% стран мира могут сообщить о реальном повышении заработной платы, стремительно растущая инфляция нанесет серьезный удар по повышению заработной платы, причем понижение заработной платы будет и в 2023 году. По данным ECA, в 2022 году средняя заработная плата упала на 3,8%. Региональный директор ECA International по Азии Ли Куан сказал: «Наш опрос указывает на еще один тяжелый год для работников во всем мире в 2023 году».

По данным консалтинговой компании ECA International, наиболее пострадавшим регионом, будет Европа, где реальная заработная плата — рост номинальной заработной платы за вычетом уровня инфляции — снижается в среднем на 1,5%.

Британские работники в этом году пострадали больше всего, с 2000 года. Несмотря на увеличение средней номинальной заработной платы на 3,5%, заработная плата в реальном выражении упала на 5,6% из-за средней инфляции в 9,1%. Ожидается, что в 2023 году они упадут еще на 4%.

В США реальное падение на 4,5% в этом году будет компенсировано падением инфляции в следующем году (что маловероятно), что приведет к повышению заработной платы в реальном выражении на 1%.

Азиатские страны составляют восемь из 10 стран с наибольшим прогнозом роста реальной заработной платы, во главе с Индией, которая выросла на 4,6%, Вьетнамом, который вырос на 4,0%, и Китаем, который вырос на 3,8%. В Бразилии рост на 3,4%, в Саудовской Аравии рост на 2,3% завершают первую пятерку стран. Россия на 10 месте в мире по росту заработной платы.

Это 10 ведущих стран и их прогнозируемый рост заработной платы в реальном выражении в 2023 году:

Индия (4,6%)

Вьетнам (4,0%)

Китай (3,8%)

Бразилия (3,4%)

Саудовская Аравия (2,3%)

Малайзия (2,2%)

Камбоджа (2,2%)

Таиланд (2,2%)

Оман (2,0%)

Россия (1,9%)

3. Сбербанк уверенно сохраняет свои позиции в качестве одного из крупнейших в мире эквайеров – организаций, которые принимают и обслуживают платежи по банковским картам (ссылка):

Сбер занял третье место в рейтинге 150 крупнейших эквайеров планеты по версии The Nilson Report.

В прошлом году банк обработал 37,9 миллиардов транзакций — это абсолютный рекорд. В 2020 году — 30,3 миллиарда (третье место), в 2019-м — 20,6 миллиардов (третье место), в 2018-м — 14,4 миллиарда (пятое место). Доля банка в общем объеме транзакций всего мира, обработанных всеми участниками рейтинга, за год выросла с 8,6 до 9,1 процента.

В прошлом году Сбер также занял третье место в аналогичном рейтинге и в очередной раз был признан крупнейшим эквайером Европы.

Как видно, в области банковских карт Россия весьма хорошо подготовилась к нынешним событиям. Ещё несколько лет назад уход с российского рынка Visa и MasterCard был бы для нас огромной проблемой. Теперь же мы его практически не заметили.