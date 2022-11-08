Мнение: Русское национальное на майку и трусы

В комментах, где кипит очередная “битва при Калке” (патриоты против безродных космополитов; обсуждают, куда делась Красная армия в 1941 году), наткнулся на забавный коммент “не по теме”. Патриотически настроенный собеседник вдруг вспомнил, как в проклятом совке зажимали русский народ, в частности, через картинки в школьных учебниках:

“Я вот помню как Илья Глазунов пример приводил, по телевизору показывали, говорит: -вот был учебник географии для 6 класса, на нем изображены дети всех республик СССР в своих национальных одеждах. Красиво и все такое. Русский мальчик изображен в трусах и майке. Национальная одежда -трусы и майка. Да еще наверное, с пионерским горном в руках!” – горько жаловался комментатор.

Поскольку я к страданиям русского народа в изложении Глазунова традиционно равнодушен, я сначала как-то пропустил коммент мимо ушей, а потом вдруг “загрузился”: стало интересно – а во что же, по мысли национально озабоченного патриота, этот самый русский мальчик должен быть одетым? Пришлось почесать репу, вспоминая.

Первой приходит в голову рубаха-косоворотка. Я, правда, всегда путаю ее с “вышиванкой” – почему-то эти понятия для меня нераздельны. Но нет! Вышиванка – она ж у хохлов! А косоворотка, значит, наше исконное-посконное. Исконное-посконное исподнее. Гм…

А еще? Кафтан? Но “кафтан” не подходит точно: еще в детстве я усвоил, что ВСЕ слова с буквой “ф” – иностранные, исключений нет. Значит, кафтан нам чужд!

Потом меня осенило: шуба! Вот истинно русская одежда! И если шуба, то сразу напрашивается еще и исконно-русская пара обуви – валенки. А на голову тогда – шапка-ушанка! Блестяще. Разве что шуба на мальчике все-таки смотрится как-то вызывающе. Правда, и тут решение находится быстро: конечно, ВАТНИК!

“Национально одетый” мальчик, правда, в таком наряде становится как-то подозрительно похож на дворника… Может быть, это и отвратило неведомых советских художников учебника географии?

Ну и тут всплыла в памяти известная в позапрошлом веке хохма, рассказанная Герценом Александр Ивановичем (он, правда, ссылался при рассказе на Чаадаева). Так вот, по Чаадаеву, известный славянофил и страстный поклонник русского народа Аксаков (который “Аленький цветочек”) однажды, чтобы проявить свою любовь к подзащитному народу, специально нарядился, как он считал, национально и пошел в таком виде гулять по улицам Москвы. Герцен пишет: “Народ, увидев национально одетого Аксакова, крестился и принимал его за персиянина”.

Вообще-то все попытки “слиться с народом” заканчиваются примерно так же (2019).