Терракотовый и нежно-коричневый: 5 оттенков помады, которые стоит попробовать в последние дни осени

Вы заметили, что крупные косметические бренды всегда готовят что-то интересное именно к осени? Особенное внимание уделяется губам, которые обязательно должны выделяться и через помаду завершать и дополнять образ. Вот о главных тенденциях в макияже губ сегодня и расскажем.

Светлый коричневый

Осенью хочется чего-то новенького, но кардинально менять цвет любимой помады готовы не все. Если вы одна из таких нерешительных девушек, обратите внимание на тыквенные оттенки с подтоном корицы. Нежный коричневый оттенок – идеальный вариант для осени. В первую очередь к такому цвету обращаются те, кто ищет утонченную простоту. Это менее радикальный вариант, чем, скажем, красный и темно-коричневый. Используйте помаду вместе с бальзамом для губ, который придаст дополнительную мягкость губам и создаст защитный слой от ветра и холода.

Терракотовый

Терракотовый цвет многие называют идеальным цветом ноября. Не броский, не раздражающий, но в то же время привлекающий достаточно внимания, он, можно сказать, в моде круглый год. Подходит и для домашнего использования, и для выхода в свет в последние дни осени.

Но терракотовый требует внимательного подхода, неправильно подобранный оттенок или избыток помады на губах может испортить конечный результат. Идеальный оттенок – терракотово-персиковый, подходит почти всем типажам. Для большего комфорта нанесите немного блеска или бесцветного бальзама.

Насыщенный коричневый

Уходящая осень еще дает шанс не только покрасоваться в одежде теплых земельных оттенков, но и попробовать макияж, который так давно хотелось сделать. Речь, конечно, о темном коричневом цвете. Многие считают, что такой цвет слишком темный и не идет им, однако в этом сезоне можно все, вы удивитесь, насколько смелым и насыщенным может быть коричневый. Если вы избегали этого цвета, то текущая осень – идеальное время для экспериментов.

Если коричневый цвет кажется вам сложным в нанесении, стоит немного потренироваться перед тем, как полноценно использовать его в макияже.

Настоящий красный

Настоящая красная помада актуальна круглый год, это факт. Но осенью она выглядит совершенно по-другому. Красные губы никогда не выйдут из моды, потому что это как маленькое черное платье. Выбирайте красную помаду, ориентируясь на ваш цветотип, и не бойтесь глубоких насыщенных оттенков, вплоть до кирпичного.

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Благо на рынке нет недостатка в красных помадах.

Ягодный

Ни один обзор осенних оттенков губной помады не будет полным без ягодного оттенка. Вы никогда не ошибетесь с темной ягодной помадой, если за окном осень. В тренде и глянцевые, и матовые варианты.

Если вы носили на губах ягодный оттенок летом, то сейчас пришла пора добавить в косметичку средство плотной текстуры, потому что летние коллекции отличаются легкостью и прозрачностью. Осенью нужно что-то более стойкое и насыщенное. Если вы используете матовую помаду, не забудьте перед нанесением цвета увлажнить губы бесцветным бальзамом или капелькой вазелина. Избегайте блеска, он замерзает при низких температурах и может нанести вред тонкой коже губ.