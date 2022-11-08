Худи-бум – 2022-2023: с чем сочетать вернувшийся в моду свитер в своих осенне-зимних образах
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Без модного и теплого худи холодной осенью или зимой просто не обойтись. Это одна из самых универсальных вещей женского гардероба. Толстовка, точно так же как и джинсовая куртка, спасет в любой ситуации.
Ее можно носить с совершенно любой обувью и верхней одеждой, а также создавать самые невероятные многослойные образы. Вот несколько модных и стильных вариантов, которые впишутся в совершенно любой создаваемый образ.
Что такое худи
Это свободная толстовка с капюшоном. Обычно такая одежда используется для создания повседневного или спортивного стиля.
Толстовка может выступать в качестве верхней одежды, так как она одновременно теплая и удобная.
Спереди обычно находится небольшой карман-кенгуру, в котором можно согреть одновременно две руки. Капюшон поможет защитить голову от ветра и дождя.
Актуальные цвета
Однотонные толстовки точно никогда не выйдут из моды. Это незаменимая вещь в любом гардеробе. Самыми универсальными цветами является белый, черный и кремовый.
Однако стоит помнить о том, что получить невероятный образ можно только при условии использования стильных и модных аксессуаров.
Если хочется добавить образу яркости, то осенью и зимой нужно выбирать яркие однотонные варианты наряда, которые сами по себе могут стать своего рода акцентом создаваемого образа, например такие, как мятный, желтый, красный и фиолетовый.
Актуальные узоры
Что же касается рисунков и принтов, то в тренде абстрактные мотивы, слоганы и надписи, анимация, геометрические рисунки, логотипы.
Не стоит выбирать модели со стразами, цветочным принтом, а также с аппликацией и вышивкой.
Популярные фасоны худи
Что же касается фасонов, то в этом году в тренде остаются модели оверсайз и длинные варианты. Они не только выглядят красиво, но и помогают согреться. Широкие и длинные толстовки красиво смотрятся на стройных хрупких девушках.
Если у девушки большая грудь, то лучше всего избегать подобных моделей. Такие толстовки делают фигуру визуально более громоздкой.
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Актуальными также являются укороченные худи. Однако стоит помнить о том, что это не слишком практичный вариант для зимы.
Вот несколько советов относительно того, с чем можно носить худи.
Спортивные штаны
Отлично смотрится толстовка вместе со спортивными штанами. Сверху можно надеть пальто, джинсовую куртку, плащ или пуховик.
Дополнить создаваемый образ можно при помощи стильных аксессуаров. В частности, отличным решением станет рюкзак, сумка-бананка.
Что касается обуви, то хорошим вариантом станут кроссовки. Также отлично будут смотреться грубые ботинки или ботильоны.
Юбка
Стильный и оригинальный образ можно получить при сочетании худи и юбки. Такой наряд выглядит красиво, мило и очень женственно.
Чтобы создать идеальный образ, который подойдет как для повседневной носки, так и для вечеринок, стоит правильно подобрать аксессуары.
Можно выбрать самый различный фасон для себя. Отлично смотрится модель карандаш, мини, макси. Если добавить яркие сапоги или ботильоны с принтом, получается просто невероятный и очень яркий и креативный образ.
Пиджак
Для создания стильного образа стоит надеть классический пиджак оверсайз. Блейзер может быть серым, черным, бежевым или с принтом в клетку.
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Отлично смотрится такой наряд с брюками прямого покроя, чтобы создать образ, который будет актуальным на протяжении всего сезона. Чтобы добавить образу простоту и непринужденность, стоит надеть кроссовки.
Отлично смотрится сочетание толстовки с брючным костюмом. Это просто отличное решение для офисного дресс-кода. Нужно соблюдать цветовой баланс. К брючному костюму стоит подбирать худи нейтральных тонов.
Пальто
Если нужно согреться и при этом выглядело красиво и стильно, пальто всегда является отличным выбором.
Дополнить наряд можно зауженными брюками, легинсами, джинсами, кюлотами, юбкой. Многослойные осенние образы также будут стильно выглядеть с тренчкотом, плюшевым пальто, курткой, плащом, пуховиком.
Джинсы
Это еще один базовый предмет гардероба, который выглядит шикарно и комфортно. Отлично будет смотреться худи с красивым графическим узором, который привлечет внимание окружающих.
Стоит несколько уравновесить объемный верх при помощи узких джинсов скинни.
Кожаные штаны
Это просто отличный и модный способ стилизовать худи и создать ультрамодный образ.
Чтобы выглядеть еще более притягательно, стоит добавить обувь на высоких каблуках для получения изысканного внешнего вида.
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