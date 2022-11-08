Худи-бум – 2022-2023: с чем сочетать вернувшийся в моду свитер в своих осенне-зимних образах

Без модного и теплого худи холодной осенью или зимой просто не обойтись. Это одна из самых универсальных вещей женского гардероба. Толстовка, точно так же как и джинсовая куртка, спасет в любой ситуации.

Ее можно носить с совершенно любой обувью и верхней одеждой, а также создавать самые невероятные многослойные образы. Вот несколько модных и стильных вариантов, которые впишутся в совершенно любой создаваемый образ.

Что такое худи

Это свободная толстовка с капюшоном. Обычно такая одежда используется для создания повседневного или спортивного стиля.

Толстовка может выступать в качестве верхней одежды, так как она одновременно теплая и удобная.

Спереди обычно находится небольшой карман-кенгуру, в котором можно согреть одновременно две руки. Капюшон поможет защитить голову от ветра и дождя.

Актуальные цвета

Однотонные толстовки точно никогда не выйдут из моды. Это незаменимая вещь в любом гардеробе. Самыми универсальными цветами является белый, черный и кремовый.

Однако стоит помнить о том, что получить невероятный образ можно только при условии использования стильных и модных аксессуаров.

Если хочется добавить образу яркости, то осенью и зимой нужно выбирать яркие однотонные варианты наряда, которые сами по себе могут стать своего рода акцентом создаваемого образа, например такие, как мятный, желтый, красный и фиолетовый.

Актуальные узоры

Что же касается рисунков и принтов, то в тренде абстрактные мотивы, слоганы и надписи, анимация, геометрические рисунки, логотипы.

Не стоит выбирать модели со стразами, цветочным принтом, а также с аппликацией и вышивкой.

Популярные фасоны худи

Что же касается фасонов, то в этом году в тренде остаются модели оверсайз и длинные варианты. Они не только выглядят красиво, но и помогают согреться. Широкие и длинные толстовки красиво смотрятся на стройных хрупких девушках.

Если у девушки большая грудь, то лучше всего избегать подобных моделей. Такие толстовки делают фигуру визуально более громоздкой.

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Актуальными также являются укороченные худи. Однако стоит помнить о том, что это не слишком практичный вариант для зимы.

Вот несколько советов относительно того, с чем можно носить худи.

Спортивные штаны

Отлично смотрится толстовка вместе со спортивными штанами. Сверху можно надеть пальто, джинсовую куртку, плащ или пуховик.

Дополнить создаваемый образ можно при помощи стильных аксессуаров. В частности, отличным решением станет рюкзак, сумка-бананка.

Что касается обуви, то хорошим вариантом станут кроссовки. Также отлично будут смотреться грубые ботинки или ботильоны.

Юбка

Стильный и оригинальный образ можно получить при сочетании худи и юбки. Такой наряд выглядит красиво, мило и очень женственно.

Чтобы создать идеальный образ, который подойдет как для повседневной носки, так и для вечеринок, стоит правильно подобрать аксессуары.

Можно выбрать самый различный фасон для себя. Отлично смотрится модель карандаш, мини, макси. Если добавить яркие сапоги или ботильоны с принтом, получается просто невероятный и очень яркий и креативный образ.

Пиджак

Для создания стильного образа стоит надеть классический пиджак оверсайз. Блейзер может быть серым, черным, бежевым или с принтом в клетку.

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Отлично смотрится такой наряд с брюками прямого покроя, чтобы создать образ, который будет актуальным на протяжении всего сезона. Чтобы добавить образу простоту и непринужденность, стоит надеть кроссовки.

Отлично смотрится сочетание толстовки с брючным костюмом. Это просто отличное решение для офисного дресс-кода. Нужно соблюдать цветовой баланс. К брючному костюму стоит подбирать худи нейтральных тонов.

Пальто

Если нужно согреться и при этом выглядело красиво и стильно, пальто всегда является отличным выбором.

Дополнить наряд можно зауженными брюками, легинсами, джинсами, кюлотами, юбкой. Многослойные осенние образы также будут стильно выглядеть с тренчкотом, плюшевым пальто, курткой, плащом, пуховиком.

Джинсы

Это еще один базовый предмет гардероба, который выглядит шикарно и комфортно. Отлично будет смотреться худи с красивым графическим узором, который привлечет внимание окружающих.

Стоит несколько уравновесить объемный верх при помощи узких джинсов скинни.

Кожаные штаны

Это просто отличный и модный способ стилизовать худи и создать ультрамодный образ.

Чтобы выглядеть еще более притягательно, стоит добавить обувь на высоких каблуках для получения изысканного внешнего вида.