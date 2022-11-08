 

“Союз развалится”: охмурившей юнца 53-летней Булановой вынесли приговор

08.11.2022, 19:41, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

53-летняя российская певица Татьяна Буланова уже два года встречается с 33-летним бывшим теннисистом Валерием Рудневым из Санкт-Петербурга. По сравнению с ней он просто юнец. Однако этот факт не смущает пару.

Певица признавалась, что счастлива в отношениях, при этом замуж не спешит, ведь это для нее не главное. Стоит отметить, что артистка заметно изменилась в новых отношениях. Она заметно помолодела и стала тщательнее следить за собой. Буланова даже решилась на преображение внешности и скорректировала фигуру, о чем рассказывала поклонникам.

Недавно Татьяна Буланова вышла в свет вместе с бойфрендом. Пара светилась от счастья и демонстрировала идиллию в отношениях. Однако таролог Марианна Абравитова уверена, что эта связь у певицы не навсегда.

По словам эксперта, Татьяна Буланова еще встретит свою настоящую судьбу в будущем и будет счастлива как никогда.

“Это роман, основанный на любви, влечении, совместных интересах. Но через какое-то время союз развалится. И у нее, и у него создадутся новые пары. И вот следующий ее союз будет окончательным”, – рассказала таролог.

Эксперт добавила, что не исключает гармонии в нынешних отношениях Татьяны Булановой. По словам таролога, надо лишь научиться отпускать партнера в тот момент, когда отношения начинают портиться.

Напомним, в 2016 году Татьяна Буланова развелась с футболистом Владиславом Радимовым. С тех пор певица долгое время была в одиночестве, но вскоре нашла любовь.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02.22 / Мобильные технологии подтвердили связь физической активности и работы мозга

26.12.21 / “Витрина-ТВ”: Минцифры заменит YouTube на федеральное телевидение

26.05.21 / Ароматные следы могут способствовать сохранению слонов

26.10.22 / «Всего лишь ядерная война» — ведущий Fox News о странном отношении американских СМИ к небывалой угрозе

05.07.21 / Скандалы: День металлурга

24.12.20 / “Танцующий миллионер” Джанлука Вакки впервые показал новорожденную дочь

13.03.21 / Мнение: Москва не предназначена для жизни

07.01.22 / Для россиян установят план по высадке хвойных деревьев

19.11.21 / Антибиотики детям стали давать чаще на 46% за 20 лет

16.12.21 / Дума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика