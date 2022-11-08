В Белоруссии введут обязательную отработку за лечение в поликлиниках и больницах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил пациентов гастроэнтерологического отделения Гродненской клинической больницы.

Он сообщил больным, что начиная с 1 ноября, лечение в медицинских учреждениях страны перестаёт быть бесплатным – излечившимся гражданам надлежит отработать все медицинские процедуры трудовым путём.

– У нас тут, слава богу, не СССР, а демократия. В лечении мы никому не отказываем, денег не берём, но и ты, будь добр, помоги государству урожай собрать или дорогу отремонтировать, – обратился к пациентам глава государства.

Президент добавил, что идею использования труда пациентов на благо государства ему посоветовали эксперты в министерствах экономики и здравоохранения. Медицинское ведомство подчеркнуло, что принудительный труд поможет снизить нагрузку на врачей, так как больные будут выздоравливать быстрее, чтобы впоследствии меньше отрабатывать.

Согласно принятому правительством республики постановлению, в случае посещения поликлиники полагается три дня отработки за каждый прием врача, а при лечении в стационарном отделении больницы – по одной неделе за каждые сутки, проведенные в медучреждении. Деньги, вырученные за отработку, пойдут на премии сотрудникам Минздрава, депутатам и главврачам медучреждений, а также на закупку современных медикаментов, таких как спирт и бинты.

В качестве альтернативы больным будет предложена медпомощь на платной основе, а в качестве тарифа предлагается взять средние показатели цен за аналогичные услуги в США.

– Пенсионерам и ветеранам труда будут скидки, кого-то даже в порядке исключения бесплатно полечим. Особенно этих, кто с тряпками любит по улицам ходить, – резюмировал Лукашенко.

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