Мнение: О вполне определённом будущем России… Сколько ещё?

Это не совсем верно, что завтрашний день покрыт неким «туманом». Да, быть может, самые мелкие детали и не разглядеть, но основные контуры видны уже вполне чётко. Настолько явно нынешний американский президент Джо #Байден пользуется приёмами времён своей политической молодости. И аналогии не только в избранной стратегии — правдой и неправдой втянуть геополитического соперника в изнурительный вооружённый конфликт у своих границ, а потом сделать честные глаза: «как он посмел?» — но даже в тактике. В тех приёмах, которыми эта стратегия была реализована.

С «небольшой» поправкой: #Россия — страна Третьего мира, в отличие от #СССР, а потому «крючки» для неё выбирались попроще, без идеологической подоплёки с опорой на единственно верное учение, но с упором на некие «национальные интересы».

Тут, скорее, с Ираком параллели напрашиваются.

Скажем, иракская атака на Кувейт в 1990-м. У неё были в первую очередь исторические «основания». Эмират Кувейт давным-давно считался естественной и исконной частью Ирака. Он входил в османский вилайет Басра, ныне это одноименная иракская провинция, его правитель подчинялся губернатору Ирака, в свою очередь подчинявшемуся Константинополю. Лишь вмешательство Британской Империи, которая в ходе Первой мировой изрядно пощипала Оттоманскую Порту, привело к появлению новых границ, весьма и весьма условных.

Тогда, в 1990-м, из Вашингтона тоже шли противоречивые сигналы. С одной стороны, из Белого дома звучал грозный рык гегемона «Кувейт не тронь, он подо мной!». С другой, чиновники рангом помельче и прочие эксперты уверяли, что США не вмешаются в военный конфликт, а иракская армия возьмёт эмират «в три дня». Что, заметим в скобках, и случилось. К тому же у тогдашнего президента Ирака Саддама Хусейна были — опять-таки, рождённые из «экспертных» мнений, — все основания полагать, что и #ЕС не станет вмешиваться из опасений потерять важного поставщика энергоносителей. Кто ему нашёптывал подобные вещи в уши, Бог весть, но в итоге случилось то, что случилось, а реакция Запада не заставила себя ждать: США, Великобритания и Франция арестовали иракские счёта в своих банках и ввели эмбарго на поставки оружия Ираку, затем пришёл черёд и ограничений на иракскую #нефть.

Однако это всё о том, как создать casus belli и спровоцировать недалёкого лидера им воспользоваться, чтобы затем ударить по нему всей силой. Поскольку #Россия всё же не совсем Ирак ввиду официального обладания атомной бомбой, прямая военная операция западной коалиции (либо даже #НАТО), подобная «Буре в пустыне» и «Сабле пустыни» едва ли возможна. По крайней мере, пока…

Но и на такой случай у Запада есть свой шаблон. За 10 лет до вторжения в Кувейт всё того же Саддама Хусейна столь же ловко подтолкнули к вторжению в соседний Иран. Разумеется, к тому моменту между лидерами обоих государств уже накопились непримиримые противоречия, опять же, конкуренция за ресурсы и торговые пути сыграла свою роль. Но всё же решающую роль сыграла дезинформация багдадского руководства относительно боеспособности иранской армии, а также «недовольства» иранцев правящим режимом. Понятно, что облажалась в первую очередь иракская разведка, но свои сведения она черпала в том числе от американских и британских коллег. Впрочем, как отмечалось выше, нынешний casus belli был скроен по другим лекалам.

А вот ход «маленькой победоносной войны» Саддама Хусейна послужил прообразом… Ну, вы поняли…

Тогда вломившийся к соседу Ирак поначалу имел успех. Но потом сказались упорное сопротивление иранских военных и КСИР (это почти что аналог «добробатов»), растянутые коммуникации иракской армии, а также негативное отношение массы рядовых иранцев к незваным «освободителям». Начались первые военные неудачи. Под их давлением Багдад стал намекать на мир. Но Тегеран выдвинул встречные условия: полный вывод войск, отставка Саддама Хусейна, выплата репараций и официальные извинения. В итоге война продолжилась.

И длилась она восемь лет с переменным успехом. Были там и массовые обстрелы городов, и кровопролитные бои «местного значения», и наступления-контрнаступления. Но ни одна из сторон так и не смогла добиться решающего военного преимущества. Вследствие чего каждая из стран осталась в итоге «при своих».

За этот результат, «боевую ничью», была заплачена, однако, несоразмерная цена. Ведь обе экономики пострадали по-крупному, а в обеих странах в общей сложности погибли почти миллион человек, военных и гражданских. Ирак потерял 342 млрд долл. из-за войны и на 110 млрд долл. увеличил свой внешний долг. Иранские потери — порядка 645 млрд долл.

Бенефициарами же стали американские и европейские военные корпорации, поставлявшие оружие обеим сторонам конфликта.

Впрочем, и Саддам Хусейн, и аятолла Хомейни остались при власти, их популярность в своих странах только возросла. Тем не менее, ввиду масштабных экономических и политических потерь международное и региональное влияние как Тегерана, так и Багдада резко ослабло. И тогда на место регионального лидера выдвинулась крайне лояльная США Саудовская Аравия. Что, вероятно, и было одной из целей Вашингтона в ирано-иракской войне.

Конечно, можно при желании найти 10000 отличий, но это пустое: любая аналогия хромает ©. Куда интереснее то, что в отношении России успешно работают уже хорошо апробированные сценарии. По-видимому, результат их применения будет схожим. Ещё годы и годы крови, боли и слёз.

Поживём-увидим?

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