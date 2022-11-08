Скандалы: Шестая колонна

Как красногорские коммунальщики влияют на обороноспособность страны

Спецоперация на Украине высветила некоторые недостатки. Выяснилось, что и с выполнением гособоронзаказа у нас, мягко говоря, не всё хорошо. Настолько, что в сентябре в УК РФ внесены изменения, предусматривающие до 10 лет лишения свободы за преступления, связанные с нарушением условий оборонных заказов. Согласитесь, на пустом месте подобные законы не принимаются.

Выполнение заказов для нужд армии может срываться по разным причинам. И если это связано с халатностью должностных лиц на самом предприятии – то тут без вопросов: виновные должны отправиться в увлекательное путешествие «по тундре, по железной дороге». Однако многие предприятия ВПК интегрированы в гражданскую и, более того, социальную сферу. Возникает вопрос: кого отправлять в упомянутое путешествие, если препятствия к успешному выполнению гособоронзаказа возникают именно с этой стороны?

Сегодня мы расскажем вам об одном из таких случаев. Однако его вполне можно считать отражением общероссийской проблемы – когда предприятия ВПК становятся жертвами «гражданской» коррупции и безответственности.

Игра в одни ворота

Красногорский завод имени С. А. Зверева (ПАО КМЗ), более известный в народе как завод «Зенит», в дополнительных представлениях не нуждается. О фотоаппарате «Зенит» мечтали, наверное, все советские фотолюбители. Предприятие работает уже почти век, сейчас оно – одно из ведущих в области оптического и оптико-электронного приборостроения.

В номенклатуре КМЗ много продукции военного назначения. Это обзорно-прицельные системы для авиации, прицельные комплексы и системы управления огнём для бронетанковой техники, системы прицеливания оперативно-тактических ракетных комплексов, прицельная техника для стрелкового оружия. Выпускает завод и приборы РХБЗ.

Представляете, насколько важна и нужна эта продукция сейчас?

Как и многие предприятия, построенные в СССР, КМЗ имеет теплогенерирующие мощности. То есть котельную, которая отапливает внушительную часть Красногорска. Формально завод поставляет тепло АО «Красногорская теплосеть» – постановлением администрации городского округа Красногорск оно наделено статусом Единой теплоснабжающей организации (ЕТО). А вот рассчитываться за поставленное тепло с предприятием «Красногорская теплосеть» почему-то не торопится: на данный момент сумма судебных претензий КМЗ к Единой теплоснабжающей организации примерно 715 млн рублей.

В реальности сумма долга, можно предположить, значительно больше. Ведь, во-первых, подача тепла идёт непрерывно. Соответственно, растёт и стоимость поставленных ресурсов. Во-вторых, часть исков ещё, возможно, готовится к подаче. Большинство процессов против АО «Красногорская теплосеть» ПАО КМЗ выигрывает. Но толку от этого мало: денег, судя по всему, как не получал, так и не получает. При этом сам рассчитывается за газ с «Газпромом» аккуратно.

Подытожим сказанное: получается, ПАО КМЗ поставляет тепло АО «Красногорская теплосеть», не получая за него оплату в необходимом объёме. При этом сам завод исправно платит за газ, поставляемый в его котельную. Деньги, направляемые на оплату «голубого топлива», вероятнее всего, берутся из оборотных средств. Несложно предположить, что такое положение дел образует в бюджете предприятия существенную брешь, которая разрастается буквально с каждым днём, превращаясь в зияющую дыру. А как иначе? КМЗ тратит собственные деньги на производство теплоэнергии, платит за газ, но эти затраты заводу не возмещаются.

Если так будет идти и дальше, в определённый момент оборотных средств для выполнения гособоронзаказа может не хватить. Исходя из номенклатуры продукции КМЗ, сами догадайтесь, что может недополучить наша армия: танковые или авиационные прицельные системы, системы для наведения ракет, прицелы для стрелкового оружия. Недостаток всего перечисленного – это кровь наших бойцов и командиров. Это потери, которых могло бы не быль. Сколько наших парней раньше времени лягут в землю – и только лишь из-за того, что одна коммунальная компания в Красногорске не выполняет своих обязательств?

Так что речь идёт, как видим не о рутинном хозяйственном споре между контрагентами. Последствия столь «лёгкого» отношения контрагента, его руководства и учредителей к договорным обязательствам могут быть очень и очень серьёзные. Так что есть резон присмотреться к этой компании повнимательнее.

Мои долги – моё богатство

ПАО КМЗ – не единственный и не самый крупный невольный кредитор «Красногорской теплосети». Как сообщалось летом 2021 года, ЕТО задолжала поставщикам ресурсов 1 млрд 752 млн рублей. Из них 767 млн предприятие было должно «Газпром Межрегионгаз» (это 43 процента от общей суммы задолженности), остальное – долги за электричество и воду.

Включены ли в указанную сумму долги перед ПАО КМЗ – неизвестно.

При этом представители администрации городского округа Красногорск сообщили тогда, что и «Красногорской теплосети» должны 2,23 млрд рублей, причем 68 процентов этой суммы – долги УК, ТСЖ и населения города.

Более свежей информации о долгах предприятия в СМИ найти не удалось. При этом, по данным сервиса Rusprofile, только в 2022 году суды завершили рассмотрение 68 дел на общую сумму более миллиарда рублей, в которых АО «Красногорская теплосеть» выступало ответчиком. Среди истцов – МУП «Объединённые Истринские Электросети», ООО «Газпром Межрегионгаз Москва», ПАО КМЗ, ПАО «МОЭК», АО «Водоканал», ООО «РЭП «Красногорье», ФГУП «Охрана» Росгвардии… Как правило, подобные иски полностью удовлетворяются.

20 октября текущего года на официальном сайте администрации городского округа Красногорск сообщили, что «ресурсоснабжающая организация медленно, но верно справляется с долговыми обязательствами». Без какой-либо конкретики.

Эффективный менеджмент

Изучая финансовые показатели работы АО «Красногорская теплосеть» в 2021 году, просто диву даёшься. Ей-богу, это удивительная компания! Её выручка увеличилась на 32 процента и составила 3,2 млрд рублей. При этом на 43 процента увеличилась и сумма убытков – она равна 434 млн рублей. Как такое возможно в отрасли, где господствуют твердые расценки и установленные государством тарифы – сложно сказать.

Кредиторская задолженность предприятия выросла на 54 (!) процента и составила 3,3 млрд рублей. Как там было написано на сайте администрации городского округа? Медленно, но верно справляется с долговыми обязательствами?

Или медленно, но верно движется к банкротству?

Совладельцем компании является администрация городского округа Красногорск. Правда, в сентябре прошлого года она уменьшила долю принадлежащих ей акций предприятия, всё же оставив за собой блокирующий пакет: 50 процентов голосов плюс одна голосующая акция. Доля администрации была уменьшена путем увеличения уставного капитала. Информацией о других собственниках АО «Красногорская теплосеть» редакция не располагает.

Тёмная лошадка

С февраля текущего года АО «Красногорская теплосеть» руководит Александр Шалагин. А за последние шесть лет на беспокойном посту гендиректора сменилось пять (!) человек. Интересный нюанс: двое руководителей «Красногорской теплосети» — нынешний и один из бывших (Дмитрий Левин) – в разное время работали гендиректорами одной и той же компании – НАО «ГИС» («Городские инженерные системы»). Причём Александр Шалагин, вероятно, две недели одновременно проработал и в НАО «ГИС», и в АО «Красногорская теплосеть»: сведения о том, что он является гендиректором последнего, внесены в ЕГРЮЛ 1 февраля 2022 года, а запись, что к руководству «ГИС» после него приступил другой человек, появилась в ЕГРЮЛ 16 февраля. С Дмитрием Левиным ещё интереснее: он возглавлял НАО «ГИС» с июля 2016 по май 2019 года, а «Красногорской теплосетью» руководил с июля 2017 по июнь 2020 года. То есть, практически два года он был гендиректором обеих компаний.

Кстати, по информации наших источников, сейчас Дмитрий Левин может находиться в СИЗО. Информации о том, что конкретно ему инкриминируется, в открытом доступе найти не удалось, однако дальнейшее развитие нашей истории наводит на определённые предположения…

Так что же это за «тёмная лошадка» – НАО «ГИС»?

Официального сайта компании обнаружить не удалось. Согласно данным Rusprofile, её основной вид деятельности – «обеспечение работоспособности тепловых сетей». Её историческим учредителем (по 1 января 2022 года) в системе значится городской округ Красногорск, на данный момент сведения об учредителях в ЕГРЮЛ, по информации системы, отсутствуют.

Компания имеет солидный уставный капитал – более 1,28 млрд рублей (для сравнения: уставный капитал АО «Красногорская теплосеть» составляет несколько более 430 млн рублей). В 2021 году НАО «ГИС» получило выручку 213 млн рублей и прибыль 5,5 млн рублей. Причём, по информации Rusprofile, этот показатель по сравнению с 2020 годом увеличился на 987 процентов! Компания на 6 процентов снизила кредиторскую задолженность, но при этом на 189 процентов нарастила дебиторку.

Чем конкретно компания занимается – решительно непонятно. В Rusprofile есть сведения об одной госзакупке, в которой она участвовала в качестве заказчика – ей потребовалась кредитная линия на сумму более 112 млн рублей. Соответствующий договор был заключен 15 декабря 2021 года.

Кручу, верчу, запутать хочу

Зачем эта компания нужна? И почему она связана через руководителей с АО «Красногорская теплосеть»? Тут можно дать волю предположениям. Банкротство «Красногорской теплосети», как следует из её финансового состояния, весьма вероятно. Случись оно – придётся отвечать активами: недвижимостью, производственными мощностями. И вдруг выясняется потрясающая вещь: как следует из распоряжения Правительства Московской области от 14.06.2022 № 482-РП, котельные не принадлежат АО «Красногорская теплосеть» — они находятся в аренде!

Кто же арендодатель?

На портале «Электронное правосудие» есть информация об иске НАО «ГИС» к АО «Красногорская теплосеть» о взыскании задолженности по договору аренды имущества на сумму более 279 млн рублей. Иск полностью удовлетворён – решение принято судом в конце 2020 года.

Дальше – интереснее. В апреле 2022 года суд принимает решение прекратить производство по делу об иске заместителя прокурора Московской области к НАО «ГИС» и администрации городского округа Красногорск. Прокуратура требовала признать ничтожной сделку по «передаче имущества – объектов теплоснабжения, внесенного в качестве оплаты акций, размещаемых при учреждении НАО «ГИС», оформленной актом приема-передачи от 22.10.2018, применении последствий недействительности ничтожной сделки, а именно об обязании юридического лица, возвратить в муниципальную собственность г. о. Красногорк имуществ, переданное по акту 22.10.2018» (цитата из определения суда).

Переведём с юридического на русский: муниципалитет передал НАО «ГИС» объекты теплоснабжения, о чём 22 октября 2018 года составлен акт. Прокуратура требовала признать эту сделку ничтожной и вернуть переданное по данному акту имущество в муниципальную собственность.

Основанием для прекращения производства по делу, как следует из определения, стало «заявление истца об отказе от иска». Которое, в свою очередь, обусловлено «добровольным удовлетворением ответчиками заявленных требований».

Это надо понимать так, что объекты теплоснабжения были возвращены в муниципальную собственность?

Напомним, определение суда датировано 27 апреля 2022 года. Следовательно, требование прокуратуры о передаче объектов теплоснабжения обратно в муниципалитет должно быть удовлетворено ДО этой даты. Но тогда вопрос: у кого «Красногорская теплосеть» арендовала котельные в июне? И точно ли требование прокуратуры выполнено?

Резюмируем: решительно непонятно, в чьей собственности находятся объекты теплоснабжения в данный момент. С уверенностью можно утверждать только одно: по данным на 14 июня 2022 года, АО «Красногорская теплосеть» их арендовала.

Окончательно сбитый с толку читатель спросит: зачем вся эта эквилибристика с передачей объектов в собственность туда – сюда – обратно? Тут есть хитрость. Как уже говорилось, банкротство «Красногорской теплосети» вполне вероятно. И если б генерирующие мощности принадлежали компании – они бы впоследствии отошли к кредиторам. Но когда они формально имеют другого собственника – в конкурсную массу при банкротстве войдут только столы, стулья и бумаги. И кредиторы так и не дождутся возврата долгов – что ж с голого да нищего взять?

Блестящая схема, правда? А самое интересное в ней то, что её можно повторять раз за разом. Создал новую компанию для операционной деятельности, набрал долгов – обанкротил. И так – до бесконечности. Активы же никуда не делись…

Правда, существует понятие субсидиарной ответственности – когда за банкрота по счетам платят лица, действия либо бездействие которых привели к столь печальному итогу. Администрация городского округа Красногорск, как мы помним, является совладельцем АО «Красногорская теплосеть», поэтому есть вероятность, что она как «контролирующее лицо» будет привлечена к субсидиарной ответственности. То есть за «эффективный менеджмент» ответит городской бюджет. И без того, кстати, небогатый.

Где деньги?

Логично предположить, что у компании с выручкой 3,2 млрд и убытком 434 млн рублей явно что-то не так с финансовым менеджментом. Укрепляет в этом предположении гигантская (больше годовой выручки) кредиторская задолженность.

На совсем уж определённые мысли наводит анализ финансовой деятельности компании с 2017 года. Годовая выручка АО «Красногорская теплосеть» за это время неуклонно росла. Динамика впечатляет: 2018 год – рост 23 процента, 2019 год – рост 19,5 процента. Небольшой (2,3 процента) спад в 2020 году компенсировался серьёзным (31,6 процента) ростом в 2021 году.

Дебиторская задолженность (то, что должны компании): резкий рост в 2018 году (47,2 процента), затем плавное ежегодное увеличение. Цифра за 2021 год – 2 млрд рублей. Безусловно, это немало. Однако с 2018 года мы не видим какого-либо резкого скачка неплатежей перед компанией.

А теперь – самое интересное. С 2019 года резко пошла в рост кредиторская задолженность (то, что компания должна контрагентам). Рост поистине стремительный: 2019 год – 54,3 процента (1,4 млрд рублей), 2020 год – 57,9 процента (2,2 млрд рублей), 2021 год – 54,1 процента (3,3 млрд рублей). При этом по итогам 2020 года компания впервые за рассматриваемый период показала отрицательную прибыль (то есть убыток) – порядка 300 млн рублей. Убыток 2021 года – 434 млн рублей.

Подытожим нашу скучную цифирь. В 2019 году начинается резкое увеличение кредиторской задолженности предприятия. То есть АО «Красногорская теплосеть», такое ощущение, вдруг внезапно перестало платить по многим счетам. Практических оснований для этого вроде бы нет: выручка предприятия растёт (и неплохо растёт!). Дебиторка, правда, тоже увеличивается – но плавно и непропорционально росту долгов предприятия. То есть, вряд ли в данном случае можно сказать – мол, нам должны, поэтому и мы не платим. И ещё одно удивительное совпадение: на следующий год после начала резкого увеличения кредиторской задолженности предприятие стало показывать убытки!

Существует предположение, что выручка АО «Красногорская теплосеть» растёт за счет того, что, получив статус ЕТО, компания фактически «отодвинула» от прямых расчетов с потребителями другие ресурсоснабжающие организации. Средства получателей услуг стекаются к ней, ну а как она рассчитывается с контрагентами – мы уже знаем.

Более того, у «Красногорской теплосети» есть и другие источники финансирования. В частности, в 2021 году компания получила субсидию от городского округа Красногорск в сумме более 250,29 млн рублей. А в 2020 году она погасила задолженность перед «Газпром Межрегионгаз Москва» свыше 360 млн рублей с помощью факторинга. Не вдаваясь в подробности, речь идёт о кредитовании должника и выкупе его задолженности у кредитора.

Есть мнение, что брать в долг для уплаты другого долга – так себе идея. Но если уж компания идёт по этому пути – то почему бы ей не перекрывать с помощью кредитов задолженность перед другими поставщиками?

Несмотря на рост выручки, субсидии и займы, финансовое положение компании всё равно очень и очень грустное. Не будем ходить вокруг да около: складывается впечатление, что гигантские средства просто куда-то испаряются. Вам не кажется, что самое время задать сакраментальный вопрос: где деньги?

По стопам Остапа Бендера

Способов «сравнительно честного» вывода денег из фирмы на самом деле немало. Можно, к примеру, оформить на работу пул надёжных людей, которые совершенно официально будут получать достойную зарплату и приятные бонусы, а потом попросту отдавать эти деньги заинтересованным лицам.

Можно заключать всякие интересные госконтракты. К примеру, в 2017 году «Красногорская теплосеть» заключила договор лизинга на 433 млн рублей с компанией, которая сейчас находится в процессе банкротства. Интересны в этой ситуации два момента. Во-первых, предмет лизинга – добротный кусок магистральных сетей Красногорска, который компания-лизингодатель должна была выкупить у собственника и предоставить «Красногорской теплосети» в финансовую аренду. Кто этот таинственный собственник? Зачем изобретать столь сложные и дорогостоящие схемы?

Во-вторых, договор заключен до 2025 года. Кому будет платить АО «Красногорская теплосеть», и как быть с собственностью на тот самый кусок магистральных сетей города, если лизингодатель в состоянии банкротства?

Впрочем, ответить на эти и многие другие вопросы, пожалуй, должно не журналистское, а полицейское расследование. В современном цифровом мире все транзакции учтены, все ходы записаны. Поэтому найти невесть куда исчезнувшие деньги не так уж сложно. Если, конечно, иметь волю и желание их искать.

Описанная ситуация – лишь частный пример огромной общероссийской проблемы. В нашем случае в числе пострадавших оказалось предприятие, вносящее существенный вклад в обороноспособность страны. В другом городе это может быть иное, не менее важное для государства предприятие. Порочны не только чиновники, творящие подобное на местах. Порочна сама система организации теплоснабжения в России, допускающая подобные казусы.

Игорь Сергеев

Оригинал материала: “Наша Версия”