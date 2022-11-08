 

Грызня в семье Ковальчук и Чумакова попала на видео: Что Юля с собой сделала!

08.11.2022, 11:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Артисты Юлия
Ковальчук и Алексей Чумаков женаты уже девять лет. Пара редко попадает в
скандалы и звездные конфликты, а секретом семейного счастья называет умение
слушать и договариваться. У пары подрастает маленькая дочка Амелия, а недавно в
семье случилось еще одно пополнение.

Юлия Ковальчук и
Алексей Чумаков обзавелись двумя котятами породы бенгал. На видео попала грызня
питомцев — дружеская, конечно же. Котята-бенгалы очень ласковые и к взрослым, и
к детям.

Артистка Юлия Ковальчук
не зря выкладывает семейные подробности на обозрение — видео с участием
животных очень популярны. А иногда благодаря съемке можно помочь животному,
попавшему в беду. Так, URA.RU рассказали историю о спасении застрявшей
в заборе собаке.

А для
безопасности ямальских оленей создана специальная система чипов — почти как
электронные паспорта. Подробнее об этом рассказал Пятый канал.

Также на днях Юлия
Ковальчук поделилась фотографией с “макияжем-минуткой” — она слегка подправила
тон лица и подчеркнула глаза. “Что Юля с собой сделала! Такой красивый
макияж”, — написали в комментариях подписчицы и попросили жену Алексея Чумакова
снять подробное видео.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01.22 / Мнение: О глубоко личном между Путиным и Байденом… Секрет «ультиматума»

21.08.20 / Скандалы: Злоключения Андрея Климентьева

23.09.22 / Военкоматы Армении начали мобилизацию россиян. Потенциальные призывники бегут в Белоруссию

06.02.21 / ВДНХ перейдёт в собственность ФСИН

17.06.21 / Депутаты предложили продавать вакцинированным гражданам доллары по 30 рублей

08.10.20 / Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и другие гости премьеры фильма KITOBOY

19.01.22 / Мнение: Инспектор Мехлис

14.12.21 / Жилкомсервис Центрального района оперативно стал чистить крыши после несчастного случая с петербуржцем

04.04.22 / Мнение: О патриотизме

21.03.21 / Арнольд Шварценеггер готов возглавить сопротивление в случае инопланетного вторжения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика