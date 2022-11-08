Грызня в семье Ковальчук и Чумакова попала на видео: Что Юля с собой сделала!

Артисты Юлия

Ковальчук и Алексей Чумаков женаты уже девять лет. Пара редко попадает в

скандалы и звездные конфликты, а секретом семейного счастья называет умение

слушать и договариваться. У пары подрастает маленькая дочка Амелия, а недавно в

семье случилось еще одно пополнение.

Юлия Ковальчук и

Алексей Чумаков обзавелись двумя котятами породы бенгал. На видео попала грызня

питомцев — дружеская, конечно же. Котята-бенгалы очень ласковые и к взрослым, и

к детям.

Артистка Юлия Ковальчук

не зря выкладывает семейные подробности на обозрение — видео с участием

животных очень популярны. А иногда благодаря съемке можно помочь животному,

попавшему в беду. Так, URA.RU рассказали историю о спасении застрявшей

в заборе собаке.

А для

безопасности ямальских оленей создана специальная система чипов — почти как

электронные паспорта. Подробнее об этом рассказал Пятый канал.

Также на днях Юлия

Ковальчук поделилась фотографией с “макияжем-минуткой” — она слегка подправила

тон лица и подчеркнула глаза. “Что Юля с собой сделала! Такой красивый

макияж”, — написали в комментариях подписчицы и попросили жену Алексея Чумакова

снять подробное видео.