Кошачий глаз и поп-арт Роя Лихтенштейна: трендовые дизайны ногтей этого сезона

Мировые тренды маникюра меняются с каждым сезоном. Стилисты постоянно придумывают что-то новое, чтобы женщины чувствовали себя максимально привлекательными. Так, топовый мастер маникюра из Великобритании Элис Маккольм делится самыми актуальными дизайнами ногтей этого сезона.

Кошачий глаз

Это беспроигрышный вариант нейл-арта, который выглядит очень женственно и стильно.

Для вечеринки выбирайте насыщенные темные оттенки, напоминающие космическое пространство.

Для повседневного маникюра выбирайте более спокойные нежные тона.

Также можно сочетать кошачий глаз с обычным глянцевым лаком.

Фольга

Оформление ногтей разноцветной фольгой создает интересный радужный эффект. Хороший вариант для солнечной погоды.

Поп-арт

Сейчас очень модно покрывать ногти яркими рисунками в стиле картин американского художника Роя Лихтенштейна.

Это просто замечательный молодежный вариант маникюра, который передает игривое позитивное настроение. А еще такой нейл-арт выглядит очень кокетливо, поэтому подходит для свиданий.

Мистические узоры

Сейчас в моде маникюр, наполненный смыслом. Например, это могут быть созвездия и знаки зодиака. А еще можно нанести на ногти различные магические символы.