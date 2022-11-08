Кошачий глаз и поп-арт Роя Лихтенштейна: трендовые дизайны ногтей этого сезона
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Мировые тренды маникюра меняются с каждым сезоном. Стилисты постоянно придумывают что-то новое, чтобы женщины чувствовали себя максимально привлекательными. Так, топовый мастер маникюра из Великобритании Элис Маккольм делится самыми актуальными дизайнами ногтей этого сезона.
Кошачий глаз
Это беспроигрышный вариант нейл-арта, который выглядит очень женственно и стильно.
Для вечеринки выбирайте насыщенные темные оттенки, напоминающие космическое пространство.
Для повседневного маникюра выбирайте более спокойные нежные тона.
Также можно сочетать кошачий глаз с обычным глянцевым лаком.
Фольга
Оформление ногтей разноцветной фольгой создает интересный радужный эффект. Хороший вариант для солнечной погоды.
Поп-арт
Сейчас очень модно покрывать ногти яркими рисунками в стиле картин американского художника Роя Лихтенштейна.
Это просто замечательный молодежный вариант маникюра, который передает игривое позитивное настроение. А еще такой нейл-арт выглядит очень кокетливо, поэтому подходит для свиданий.
Мистические узоры
Сейчас в моде маникюр, наполненный смыслом. Например, это могут быть созвездия и знаки зодиака. А еще можно нанести на ногти различные магические символы.
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