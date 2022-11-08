“Вся Москва за 35 дней”: для активных граждан стартовали викторины о столице

В российской столице с 2014 года действует онлайн-площадка “Активный гражданин”, с помощью которой власти и жители Москвы могут принимать совместные решения относительно самых важных вопросов. Де-факто цифровой портал сегодня служит инструментом прямой демократии, позволяющим принимать коллективные решения относительно названий улиц и станций метро, проектов благоустройства городских районов, работы поликлиник и библиотек или проведения фестивалей.

Впрочем, цифровая платформа позволяет москвичам не только сложные вопросы регионального масштаба, но и развлечения. Так, с 7 ноября по 11 декабря активные граждане смогут принять участие в акции “Вся Москва за 35 дней”. Познавательный проект включает в себя серию викторин о столице.

Всего онлайн-викторин будет 15, они разделены на три направления: “История Москвы”, “Мой район” и “Достижения столицы”, то есть по пять в каждом разделе. Новые этапы будут начинаться по понедельникам в 09:00. За каждый правильный ответ после завершения акции участникам начислят по 20 баллов.

Когда викторины подойдут к концу, генератор случайных чисел выберет тысячу победителей по каждой из трех тем среди всех, кто даст максимум правильных ответов. Все они получат по тысяче баллов и памятные бейджи от проекта.

К слову, организаторы конкурса подготовили для активных граждан очень интересные вопросы. Например, вопросы по истории Москвы затронут все периоды становления города: от основания и до наших дней.

В разделе “Мой район” речь пойдет о достопримечательностях, транспортной инфраструктуре, спортивных мероприятиях столицы и гербах ее районов. В ходе викторин, посвященный достижениям города, у участников спросят о значимых столичных проектах в области здравоохранения, образования, промышленности, транспорта, умных технологий и инновационного развития.

Кстати, баллы, полученные за участие в проектах портала “Активный гражданин” москвичи могут обменять на ценные призы в рамках соответствующего проекта. Так, на сайте ag-vmeste.ru можно выбрать промокоды в продуктовые сети или магазины с товарами для дома, одеждой и обувью, полезные сувениры с символикой проекта, пополнить транспортную карту «Тройка» или взять в аренду самокат. Кроме того, желающие могут направить свои баллы на благотворительность.