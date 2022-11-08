 

Корреспондент – в Одессе решили демонтировать памятник «Основателям Одессы»

08.11.2022, 0:35, Разное
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Власти Одессы подтвердили намерение демонтировать памятник Екатерине II. Как пишет «Корреспондент», монумент замотали в чёрный целлофан и обносят забором. Ведутся подготовительные работы по демонтажу и переносу скульптурной композиции «Основателям Одессы».


vk.com

В Одессе готовятся к демонтажу памятника российской императрице Екатерине II. Его замотали в чёрный целлофан и обносят забором. Как пишет «Корреспондент», в мэрии города подтвердили намерение демонтировать памятник.

«Приносим извинения за временные неудобства. Ведутся подготовительные работы по демонтажу и переносу скульптурной композиции «Основателям Одессы», — говорится в объявлении горсовета, размещённом на заборе.

Как напоминает издание, в последнее время одесский памятник Екатерине II неоднократно обливали краской и расписывали различными лозунгами. На прошлой неделе на памятник надели колпак палача, а на руку повесили петлю.


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