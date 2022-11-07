Объявлено о смерти создателя группы “Ласковый май”: Не достался никому

После смерти Юрия Шатунова в российском шоу-бизнесе разразился настоящий скандал из-за авторских прав на тексты и музыку группы “Ласкового мая”. Продюсер Андрей Разин судился за право на обладание контентом и выиграл прения.

В недавнем видеообращении к поклонникам продюсер заявил, что через два-три месяца весь контент, посвященный группе “Ласковый май” и Юрию Шатунову будет вырезан из интернета и не достанется никому, а песни и информацию об артисте можно будет найти только на туб-канале продюсера. Таким образом память о Шатунова постепенно стирается из памяти фанатов.

На этом печальная судьба группы “Ласковый май” не кончилась. Сегодня стало известно о смерти еще одного участника коллектива – идеолога и одного из основателей группы Сергея Кузнецова. Его не стало в возрасте 58 лет. Именно он в свое время первым разглядел талант в юном воспитаннике оренбургского детского дома. Информацию о смерти музыканта подтвердил участник коллектива Андрей Гуров, сообщает телеканал “360”.

Стоит отметить, что композитор, поэт и автор песен вместе с Юрием Шатунов на дух не переносил продюсера проекта Андрея Разина и неоднократно высказывался о нем в негативном ключе. По данным сайта Ura.ru, Кузнецов умер из-за оторвавшегося тромба.