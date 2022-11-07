Метод ноу-пу: насколько полезно мытье головы без шампуня и как правильно осуществлять процедуру

Все более популярным становится метод no poo, который предполагает мыть голову без шампуня. Этот тренд считается наиболее странным и непонятным в индустрии красоты. Ему начинают следовать многие звезды и просто известные личности. Поэтому и обычные девушки заинтересовались такой возможностью. Тенденция заключается в том, чтобы снизить количество контактов волос с современными шампунями и другими средствами по уходу, которые даже при мягкой формуле вредят волосам. Считается, что если пользоваться более щадящими продуктами, к которым относится пищевая сода, яблочный уксус или просто чистая вода, то локоны будут смотреться более привлекательно.

Плюсы отказа от шампуня

К преимуществам метода ноу-пу относятся:

обеспечивается польза для организма, поскольку во многих шампунях содержится диэтилфталат, сульфаты и парабены, которые негативно влияют на состояние здоровья, а также могут стать причиной раздражения или иных проблем; обеспечивается экономия времени, поскольку многие девушки ежедневно вынужден тратить много времени на мытье и сушку головы; экономится вода, что позволяет наладить осознанное потребление; улучшается качество волос и кожи головы, причем сторонники этого метода утверждают, что с течением времени волосы становятся более блестящими и мягкими.

Но не рекомендуется резко отказываться от шампуня и других аналогичных средств, поскольку способ обладает и некоторыми существенными недостатками.

Минусы

Метод ноу-пу может нанести вред организму, поэтому перед его применением рекомендуется оценить основные недостатки:

замедляется рост волос, поскольку на коже головы скапливается грязь, продукты для стайлинга и средства по уходу, которые закупоривают поры кожи, поэтому фолликулы не могут полноценного производить новые волоски; появляется неприятный запах от смешивания себума с загрязнениями; возникает перхоть из-за скопления жира на коже головы; с течением времени голова начинает тесаться, что обусловлено разложением клеток кожи.

Поэтому специалисты утверждают, что нужно правильно выбирать оптимальные промежутки между мытьем головы. Хотя женщины могут значительно снизить количество водных процедур, но нельзя отказываться от них на недели или месяцы, поддавшись влиянию модного тренда.

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Как действует метод ноу-пу

На волосах образуется натуральная смазка, которая поступает из фолликулов при выработке кожного сала. Это средство поддерживает здоровье прядей. Если же женщина будет слишком часто пользоваться шампунями и другими аналогичными средствами, содержащими агрессивные химические вещества, то это масло удаляется с волосков. Это становится причиной того, что локоны становятся ломкими, хрупкими и некрасивыми.

Люди, придерживающиеся теории ноу-пу, предпочитают для мытья головы пользоваться пищевой содой и яблочным уксусом, а также обычной чистой водой. Данное движение впервые появилось в США, причем его основателем считается парикмахер Lorraine Massey.

Почему некоторые относятся скептически

Для некоторых людей использование шампуня – это обязательный процесс, необходимый для оптимального ухода за волосами. В ином случае их локоны будут выглядеть непривлекательно. Хотя на самом деле постоянная сушка волос приводит к ускоренному выделению кожного жира сальными железами. Поэтому частое мытье головы становится причиной избытка данного кожного сала. Поэтому приходится все чаще пользоваться шампунем и другими аналогичными средствами.

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Но и отсутствие ухода может стать плохим решением для любого человека. Поэтому важно придерживаться рекомендаций специалистов, поэтому все равно регулярно мыть голову, пользуясь натуральными и безопасными средствами.

Как помыть волосы по этой методике

Для ухода за волосами по методу ноу-пу необходимо в 1 стакан воды добавить 1 столовую ложку пищевой соды. Полученный раствор наносится на мокрые волосы, после чего равномерно распределяется по голову. При этом не будет слишком много пены, как от шампуня. Но через несколько секунд можно заметить, как волосы становятся более гладкими.

После окончания процедуры нужно только промыть волосы водой. В самом конце можно побрызгать на локоны небольшим количеством раствора из воды и яблочного уксуса. Это средство оставляется на волосах примерно на 2 минуты, после чего смывается. В результате удается хорошо промыть волосы без использования покупных косметических средств.

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Период адаптации

Если человек резко отказывается от использования шампуня, наступает период адаптации. Он длится несколько недель, а также индивидуален для каждого человека. Вначале будет возникать ощущение, что волосы грязные и непромытые, а также очень сухие. Но после стабилизации выработки кожного сала можно увидеть, что локоны стали более здоровыми, чистыми и ухоженными.

Но нельзя точно сказать, является ли метод ноу-пу идеальным для каждого человека. Поэтому если возникает желание, можно попробовать его для улучшения внешнего вида волос. Но некоторые женщины сталкиваются с тем, что их локоны начинают плохо пахнуть, а голова – сильно чесаться.

Таким образом, метод ноу-пу предполагает замену стандартных шампуней и других средств по уходу за волосами натуральными и безопасными средствами. Важно строго придерживаться рекомендаций специалистов, чтобы не нанести вред здоровью.