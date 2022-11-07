 

Межкомнатные двери: какое покрытие полотна лучше

07.11.2022, 13:52, Разное
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Основным отличительным критерием в контексте оформления двери является материал покрытия. Вариантов покрытий много, и они, в свою очередь, отличаются, как эксплуатационными характеристиками, так и фактурой.

Эмаль

Эмаль, особенно белая – универсальное покрытие. Один их “козырей” эмали – это простота ухода за дверью, ведь ее можно протирать влажной тряпочкой, и материал от этого не покоробится и не смоется. На ощупь эмаль приятная, гладкая, напоминает что-то природное. В отличие от дверей, покрытых пленками и шпоном, эмаль поддается ремонту при появлении царапин и потертостей.

Именно поэтому двери, покрытые эмалью, рекомендуют устанавливать не только в жилых помещениях, но и общественных зданиях, в офисах, конторах. Однако и в домашний интерьер, независимо от стиля, они впишутся отлично.

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Шпон

Шпон – еще один распространенный вариант покрытий для межкомнатных дверей. Есть три вида шпона – искусственный, натуральный и файн-лайн (тоже натуральный, но склеенный).

Натуральный шпон – оптимальный вариант для помещений с постоянной влажностью и низким потоком людей. Если соблюдать рекомендации по эксплуатации, шпон прослужит десятилетия. Несмотря на эстетику натурального дерева и неповторимость узора каждой двери, шпон нельзя назвать самым дешевым материалом.

Искусственный шпон – это имитация натурального покрытия, которую производят из полимерных материалов. Они менее подвержены негативным факторам среды, но выглядят не так красиво, как натуральное дерево.

Бюджетные материалы

Среди бюджетных вариантов покрытий отметим краски и ПВХ-пленку. Краски могут быть токсичными или иметь неприятный запах (зависит от состава и назначения), поэтому в жилых помещениях такие двери не устанавливают.

ПВХ-пленки имеют относительно небольшой срок службы и могут отслаиваться со временем. Тем более если эксплуатировать их на кухнях или в ванных комнатах. Зато двери, покрытие пленкой, относят к самому недорогому ценовому сегменту.


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