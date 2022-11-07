 

Володин заявил о попытках Демпартии США оправдать свое поражение на выборах в конгресс

07.11.2022, 13:52, Разное
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Володин напомнил, что обвинения в адрес России звучали еще в 2016 году. Тогда президентом США был избран Дональд Трамп.

“Новые обвинения — попытка демократов США оправдать свое поражение на выборах в Конгресс, которые состоятся завтра”, – полагает спикер Госдумы.

Он считает, что американцы не проголосуют за демократов из-за проблем, созданных по их вине. “Спрашивать надо с себя”, – добавил председатель ГД.

Володин подчеркнул, что Россия всегда выступала против вмешательства в дела других стран. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

Выборы в конгресс США состоятся во вторник, 8 ноября. Американцы определят новый состав Палаты представителей, трети Сената, законодательных собраний и губернаторов в ряде штатов.


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