Московские власти будут бороться с радугой реагентами

Правительство Москвы дало старт новому высокотехнологичному проекту по борьбе с проявлениями радуги на территории города.

В ходе открытого конкурса будет выбрано одно из государственных предприятий, которое займётся разработкой и производством химических реактивов для распыления с самолетов МЧС над радугой после её обнаружения. Аналогичная технология используется для разгона облаков в пасмурную погоду, но применяются другие по составу химикаты.

В течение 2023 года на улицах Москвы дополнительно установят 1207 камер, которые в автоматическом режиме будут распознавать появление радуги и незамедлительно отсылать всю необходимую информацию в единый информационный центр. Его сотрудники после анализа и проверки информации должны дать указания на вылет самолетов с реагентами, а также при помощи рассылки СМС оповестить граждан о появлении радуги и напомнить им о мерах предосторожности при появлении в небе разноцветного объекта.

Контроль за выполнением проекта возложен на Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции при непосредственной помощи Департамента по делам ГО и ЧС. Для финансового обеспечения проекта в бюджете города на 2023 год предусмотрено выделение 73 млрд рублей, финансирование на последующие годы будет корректироваться с учётом инфляции и темпа роста расходов на реализацию проекта.

По опросам, проведенным ВЦИОМ на улицах столицы, большинство респондентов (67%) положительно отнеслись к необходимости борьбы с радугой и поддержали проект, многие выражали озабоченность слишком частым за последнее время появления разноцветного небесного объекта, существенное число участников исследования отметило негативное влияние радуги на молодёжь.

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