 

Завещание на квартиру, скандал и дом престарелых: что случилось с Татьяной Дорониной

07.11.2022, 11:07, Разное
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Всему виной разношерстные слухи, которые скопились вокруг личности звезды. В Сети прогремела новость — Татьяна Доронина загремела в дом престарелых, а судьба ее наследства давно решена. Как передает Пятый канал, соседка заявила, что знаменитость завещала квартиру сыну своего приятеля Игорю, который ее “обрабатывает”.

Директор МХАТ Кехман вмешался в скандал. Он поспешил развеять ложные домыслы и заверил, что актриса восстанавливает здоровье в реабилитационном центре в Теплом Стане, а условия там отличные — баня, спорт, массажи. Мужчина полагает, что учреждение называют домом престарелых незаслуженно, пишет РИА ФАН.

О существовании некого Игоря руководителю также известно. Однако, по словам Кехмана, это всего лишь нанятый Татьяной Дорониной работник, помогающий справляться с житейскими трудностями. О связи Игоря с наследством звезды мужчина ничего не слышал.

Между тем ОСН передает, что 89-летняя артистка практически прикована к постели в палате “дома престарелых”. Рядом с ней медики разрешают держать двух кошек. Пушистые создания скрашивают пенсионерке одинокую старость. Татьяна Доронина находит в них отдушину.


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