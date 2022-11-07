Злой рок или наказание? Внезапно умерший в своем доме известный артист пытался продать его за бесценок

5 ноября 2022 года американскую звезду нашли мертвой в собственном доме в Калифорнии пишет телеканал “360”. Известный актер и певец Аарон Картер был найден в ванной, а причина его ухода не уточняется. Смерть наступила неожиданно как для близких, так и для поклонников знаменитости. Крошка-сын покойного остался сиротой, уточняет RT.

Между тем в СМИ начали всплывать волнительные обстоятельства кончины артиста. За месяц до смерти он выставил на продажу дом, в котором умер, а за неделю до прискорбного события снизил стоимость жилья на $30 тысяч. В некотором смысле он рассчитывал продать недвижимость в США практически за бесценок.

Мистики не раз отмечали, что негатив человека, обращенный к имуществу, может стоить ему жизни. Бывали случаи, когда ненавистные владельцам машины неожиданным образом попадали в смертельные ДТП. Также народная молва распространила немало легенд о том, как злой домовой и тяжелая энергетика дома сводили жильцов в могилу. Причину жутких событий нередко называют злым роком или наказанием. В Сети назревает спор: неужели Аарон Картер скончался не без помощи сверхъестественного?

Сайт VSE42.RU напоминает, что певец выпустил свой первый альбом в 1997 году в возрасте девяти лет. Также Аарон Картер гастролировал с группой Backstreet Boys, в составе которой выступал его брат.