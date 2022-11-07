Сябитова высказалась о любви к ней Сергея Светлакова

Роза Сябитова высказалась относительно любви к ней Сергея Светлакова. При этом в шоу «Маска. Танцы» на СТС за знаменитую телесваху наиболее переживал совсем другой участник.

Роза Сябитова закончила свое участие в популярном проекте «Маска. Танцы», транслирующемся на СТС. Жюри смогли определить личность, скрывающуюся под образом Диско-шара – знаменитую телесваху. При этом, кроме ухода из шоу, напарница Ларисы Гузеевой высказалась относительно чувств к ней со стороны Сергея Светлакова. Ведь он первый предположил, что под маской оснащения для ночных клубов скрывается именно Сябитова. Со слов последней, они снимались вместе на нескольких проектах, возможно, Светлаков и сам не осознает своих чувств к 60-летней селебрити.

В судейских креслах первого сезона «Маска. Танцы» заняли хореограф Егор Дружинин, актриса Мария Горбань, экс-КВНщик Сергей Светлаков, певица Клава Кока, комик и ведущий Тимур Родригез. Вначале практически все они склонялись к версии, что роль Диско-шара исполняет Надежда Бабкина или Мария Федункив. Сябитова же для того, чтобы суметь искусно обмануть жюри, училась дышать в шлеме. Из программы уже ушли Анна Семенович, воплощающая образ Гадюки, облачившаяся в костюм Совы Анастасия Волочкова и спрятавшийся за маской Попкорна певец Шура.

Роза Сябитова сожалеет об уходе из передачи, ведь она уже запланировала следующие танцевальные номера, например, в стиле фильма «В джазе только девушки». Она старалась зарядить зрителей энергией и оптимизмом, продумывая не просто хореографию, но и смешные моменты. К слову, даже ее родные были уверены, что телесваха скрыта под маской Единорога. При этом больше всех переживал за вылет Сябитовой из конкурсной программы не Светлаков, а совсем другой человек. 26-летняя Клава Кока не только высказала свою симпатию выбывшей из проекта Розе Сябитовой. Певица также продемонстрировала плакат с надписью в поддержку Диско-шара, назвав этот образ лучшим на шоу. Как прокомментировала Сябитова симпатию к себе со стороны певицы, это и было ее секретным планом. Было в ее стратегии, как профессионального профайлера, и сделать так, чтобы у Светлакова «мозг перевернулся». Однако он все же сумел отойти от обманных ходов ведущей «Давай поженимся» и назвать ее имя.