 

“Может устареть за 10 лет” – подводные камни при покупке недвижимости

07.11.2022, 9:43, Разное
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Рынок недвижимости в России богат на предложения, но тонко разделен по доходам и ценам. Согласно наблюдениям аналитиков, сделки протекают медленно — нет уверенности в завтрашнем дне.

Тем не менее опытный экономист Михаил Беляев рекомендует присмотреться к приобретению жилья как к способу сохранить свои деньги. Согласно его позиции, это реальная возможность если не инвестировать, то по крайней мере сберечь накопленное.

Однако рынок недвижимости имеет подводные камни. По словам эксперта, при покупке квартиры важно учитывать срок, на который требуется сохранить активы в жилье. Стоит обратить внимание на ликвидность имущества — иначе в нужный момент его будет тяжело продать с выгодой.

“Если покупаете дешевое и некачественное жилье, которое может морально устареть за десять лет, то здесь сложно сказать о надежности вложений”, — цитирует Беляева RT.

Напомним, сдача жилья в аренду продолжает быть актуальным способом получения дополнительного дохода. Эта тенденция сохраняется, в том числе, благодаря гражданам других государств, которые переезжают в РФ. Интернет-издание “Подмосковье сегодня” отмечает, что больше всего иностранцев в 2022 году в Россию приехали из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Согласно исследованию Росстата, рейтинг регионов по доступности аренды жилья возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ. Данные о ситуации на рынке недвижимости приводит URA.RU.


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