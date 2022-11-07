«Готовить, убирать, стирать и поддерживать уют» – в Семейном кодексе обновился перечень женских обязанностей

Государственная дума приняла поправки в Семейный кодекс, которые законодательно фиксируют права и обязанности супругов при ведении совместного быта.

Теперь женщины обязаны выполнять все работы по дому – готовить, стирать, убирать и «обеспечивать мужчине комфортный уровень жизни». В случае, если жена отказывается выполнять свои функции, они лишается права претендовать на совместно нажитое имущество.

– Мы возвращаемся к традиционным ценностям, возрождаем семью, как главную ячейку общества. Западные стандарты феминизма чужды нашему народу, поэтому мы теперь зафиксировали это в правовом поле, – заявил автор поправок Леонид Слуцкий.

Новые обязанности появились и у мужчин – они обязаны выполнять ремонтные работы по дому, но только при наличии соответствующей квалификации.

– Считаю нововведение своевременным. Если нет нужного допуска по электробезопасности, как можно заставлять здорового мужика чинить розетку? – написал в своём Telegram-канале специалист по ремонтным работам Андрей Бахметьев.

За соблюдением новых правил будут следить органы опеки. В случае, если женщина ненадлежащим образом исполняет свои обязанности, то она может быть привлечена к административной ответственности – штрафу от 5 до 30 тысяч рублей.

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