 

«Готовить, убирать, стирать и поддерживать уют» – в Семейном кодексе обновился перечень женских обязанностей

07.11.2022, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Государственная дума приняла поправки в Семейный кодекс, которые законодательно фиксируют права и обязанности супругов при ведении совместного быта.

Теперь женщины обязаны выполнять все работы по дому – готовить, стирать, убирать и «обеспечивать мужчине комфортный уровень жизни». В случае, если жена отказывается выполнять свои функции, они лишается права претендовать на совместно нажитое имущество.

– Мы возвращаемся к традиционным ценностям, возрождаем семью, как главную ячейку общества. Западные стандарты феминизма чужды нашему народу, поэтому мы теперь зафиксировали это в правовом поле, – заявил автор поправок Леонид Слуцкий.

Новые обязанности появились и у мужчин – они обязаны выполнять ремонтные работы по дому, но только при наличии соответствующей квалификации.

– Считаю нововведение своевременным. Если нет нужного допуска по электробезопасности, как можно заставлять здорового мужика чинить розетку? – написал в своём Telegram-канале специалист по ремонтным работам Андрей Бахметьев.

За соблюдением новых правил будут следить органы опеки. В случае, если женщина ненадлежащим образом исполняет свои обязанности, то она может быть привлечена к административной ответственности – штрафу от 5 до 30 тысяч рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06.21 / Илон Маск официально тормозит Tesla Модель S Plaid +

21.01.22 / Голое платье и никакого белья: Хайди Клум, Хейли Бибер, Оливия Калпо и другие выбирают самый смелый вечерний тренд

30.06.20 / Это не Россия

15.12.21 / Предпочитают внутренний туризм зарубежным поездкам: самые популярные направления у россиян на зимних праздниках

26.04.21 / Скандалы: Нет таких крепостей, которые не взяли бы «медведи»

21.06.22 / Смелый тренд лета – крокодиловый маникюр: как сделать его в домашних условиях

18.04.22 / Стартовали продажи кроссовера Indi One

28.02.22 / После SWIFT

01.06.21 / Кроссовки и не только: с чем надевать строгий брючный костюм на улицу и в кафе

18.02.21 / Почему татаро-монгольское иго не распространилось на Европу?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика