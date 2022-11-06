Так все же, молодит или старит челка женщину: все за и против и секреты выбора модной прически

Многие женщины за 50 интересуются тем, стоит ли в их возрасте носить челку. Молодит ли такой элемент прически свою обладательницу или наоборот старит? Стилисты считают, что стрижки с челкой женщина старше 50 выбирать, безусловно, можно. В большинстве случаев такая прическа все же молодит, делая лицо более свежим.

Аргументы за челку

Особенностями челки считается то, что при ее наличии создается выраженный акцент на глаза. Также, благодаря челке, черты лица становятся более выразительными. Плюсом этого элемента стрижки считается и то, что будучи правильно подобранным, он делает шевелюру визуально более густой. Для женщины за 50 это может иметь немаловажное значение. Ведь с возрастом волосы становятся более редкими и тонкими. Густая шевелюра же всегда выглядит намного более эффектно.

Еще одним преимуществом челки стилисты считают то, что практически любой стрижке она может придать современный вид и сделать ее модной. Таким образом челка помогает своей обладательнице раскрыть индивидуальность.

Аргументом в пользу челки считается и то, что она делает прическу более мягкой и женственной. Также челка в прическе создает визуальный эффект лифтинга. Овал лица при ее наличии кажется более подтянутым. В результате обладательница челки выглядит моложе своих лет.

Аргументы против челки

Аргументов против челки существует не так уж и много. Но некоторые минусы у такого элемента стрижки имеются:

короткие волосы пачкаются быстрее длинных и мыть голову при наличии челки придется чаще; открытый лоб у обладательниц жирной кожи может стать причиной появления прыщей и высыпаний; если прическа не понравится, отращивать челку в последующем придется долго.

Достаточно сложно женщинам за 50 бывает и подобрать подходящую для своего возраста челку. Считается, что для возрастных дам идеально подходят несколько видом челки.

Богемная красота

К примеру, возрастные женщины часто выбирают красивую челку в богемном стиле. Этот вариант подходит дамам с абсолютно любым типом лица. Отличительной особенностью богемной челки считается то, что по бокам волосы в ней длиннее, чем по центру. В результате челка немного расходится и выглядит очень стильно.

Асимметричная челка

Основной целью любой женщины за 50 при выборе прически должно стать визуальное омоложение. В этом неплохо может помочь асимметричная челка. Такая челка при создании стрижки выстригается под углом. При этом с короткой стороны она достигает уровня бровей. Более длинная же часть может доходить до скул.

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К плюсам асимметричных челок относят то, что это абсолютно универсальный вариант. Носить такую челку можно таким образом, как она укладывается сама, или же зачесывать вверх либо в сторону.

Французская бахрома

Как и богемная челка, французская бахрома отлично подходит женщинам с любым типом лица. Также такая челка превосходно смотрится в любом возрасте. Как и богемная челка, французская бахрома должна быть длиннее по бокам, чем в центре. Отличием этого варианта является то, что французская челка немного длиннее, чем богемная.

Челка по бокам

Длинная челка, уложенная по бокам, станет отличным вариантом для тех женщин за 50, которые носят очки. Особенностью этой челки считается то, что она скрывает морщины и смягчает черты лица, делая их визуально более молодыми. Стилисты рекомендуют обязательно попробовать сделать такую челку обладательницам круглого или овального лица.

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Прореженная челка

Прореженная челка станет отличным выбором для возрастной женщины с треугольным типом лица. Редкие прядки в такой челке выглядят очень естественно. К тому же прореженная челка смягчает угловатые линии лица. Еще одним преимуществом этого варианта считается простота в уходе. Челку в прическе не нужно никуда зачесывать и ничем закалывать.

Острые прядки на лбу

Прямая челка с острыми прядками также идеально подойдет для женщины за 50. Считается, что в особенности хорошо этот вариант сочетается со стрижкой каре. В возрасте каре с прямой челкой делает образ женщины более строгим и элегантным.

Секреты выбора челки

При выборе стрижки с челкой возрастным женщинам следует учитывать несколько важных факторов. К примеру, считается, что длинные челки, а также густые пряди в области лба не слишком хорошо подходят дамам невысокого роста.

Для овальной формы лица можно выбирать абсолютно любую челку. В данном случае идеально подходят прямые челки, удлиненные, косые, градуированные и т. д.

Женщинам с круглым лицом лучше всего подходит косая челка. Этот вариант зрительно удлиняет лицо. С такой челкой черты женщины визуально кажутся более гармоничными.

Женщине за 50 с квадратной формой лица идеально подойдет асимметричная челка. К примеру, в данном случае можно выбрать удлиненный косой вариант. Такая челка прекрасно смягчит резкие черты лица.

Даме с треугольным лицом рекомендуется выбирать дугообразную челочку. Этот вариант сделает форму лица зрительно более гармоничной и приближенной к овалу.