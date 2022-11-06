В моду возвращается пальто дафлкот: что это такое и как создавать с ним осенне-зимние образы

Пальто дафлкот снова возвращается в моду. Эта модель хорошо подходит для каждого стиля и выглядит красиво и интересно. Такое пальто можно сочетать с совершенно любым нарядом и обувью. Вот несколько советов относительно того, как можно стилизовать такое пальто.

Что такое дафлкот

Это приталенное пальто с капюшоном. Оно выполнено из плотной шерстяной ткани и подходит не только для осени, но и для теплой зимы.

Также отличается такой наряд наличием плечевых накладок и удлиненных деревянных пуговиц с петлями.

В 2023 году особенно популярными будут пальто в бежевых тонах. Дизайнеры также рекомендуют приобретать модели желтого, красного, синего и зеленого цвета. Интересно смотрится пальто с оригинальными принтами.

Преимущества дафлкота

Основным плюсом такого женского пальто является свободный покрой, который помогает обеспечить максимальную свободу движений.

Еще одним преимуществом является плотная шерстяная ткань. Именно благодаря этому, такая одежда теплая и непродуваемая.

Необычный декор, такой как большие карманы, крупные пуговицы и петли помогает сделать изделие красивым и уникальным.

Что носить вместе с дафлкотом

Такое пальто сочетает в себе строгость и некоторую грацию. Именно поэтому, его можно легко совмещать с совершенно любым нарядом.

Под пальто можно надеть теплый свитер или гольф с высоким воротником. Это позволит чувствовать себя максимально комфортно и уютно.

Если хочется добавить в свой образ немного романтики, то стоит сочетать пальто вместе со шляпой с широкими полями.

Чтобы создать многослойный наряд, то можно надеть рубашку или блузу, а также куртку и дафлкот. Все это можно сочетать с юбкой или брюками.

Если пальто длиной чуть ниже колена, то можно носить его вместе с высокими сапогами и короткой юбкой. Удлиненное пальто хорошо выглядит вместе с длинной юбкой или платьем.

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Также стоит добавить в создаваемый образ красивые аксессуары, в частности, такие как шарф, сумочка и перчатки.

В 2023 году популярностью будут пользоваться негабаритные модели пальто. В таком случае, под далфкот оверсайз можно надеть шерстяной свитер или же блейзер.

Чтобы создать образ в уличном стиле, стоит надеть модные и стильные джинсы. Вместо классических ботинок, лучше выбирать обувь с массивной подошвой. Это поможет придать образу некоторую игривость, а также мужество.

Хорошо смотрится пальто далфкот вместе с брюками чинос, джинсами бойфрендами, скинни, прямыми штанами.

С какими головными уборами сочетать

Выбирая пальто дафлкот, от головного убора можно отказаться, так как эта модель верхней одежды имеет теплый капюшон.

Однако, хорошо смотрится такой наряд вместе с беретом, кепи, шапкой.

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Стоит помнить о том, что головной убор должен идеально подходит по цвету к пальто или же контрастировать с ним.

Как правильно подобрать аксессуары

Очень важно правильно подобрать аксессуары, чтобы выглядеть стильно, эффектно и притягательно.

Отлично смотрится пальто дафлкот вместе с красивой и качественной сумкой. Хорошо выглядят небольшие чемоданчики, саквояжи, сумки-конверты или же просто кожаные рюкзаки с большими очками.

Вместе с пальто можно носить красивый, длинный и объемный шарф. Легкие шифоновые шарфики к такому наряду совершенно не подходят.

Какую обувь выбрать

Несмотря на то, что ранее дафлкот был мужским пальто, однако, с ним не стоит сочетать кроссовки, кеды и другую обувь на плоском ходу.

Отлично будут смотреться ботильоны и ботинки на невысоком каблуке, сапоги.

Какие цвета пальто будут в моде

Очень важное значение имеет цветовая гамма изделия, в которой оно выполнено. В 2023 году трендовым будет красно-оранжевый цвет. Такое наряд помогает добавить образу притягательности.

Также красиво смотрится насыщенный бордо, теплый коричневый, насыщенные синие и зеленые цвета.