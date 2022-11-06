Съезд народных депутатов утвердил Геннадия Гудкова в должности лорда-протектора России
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На Съезде народных депутатов России в городе
Яблонна (Польша экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова утвердили в должности
лорда-протектора Российского государства. Осуществлять властные полномочия ему
будут помогать верховный канцлер Марк Фейгин и фельдмаршал Илья Пономарёв.
Окончательное
утверждение системы должностей в постпутинской России состоялось по итогам
третьего дня заседаний, которые частично прошли в яблоннском следственном
изоляторе вследствие разгона съезда польской полицией. Все 11 организаторов получили должности в новом
правительстве, сенате и вице-королевствах.
Сразу после избрания Геннадий Гудков
позвонил в одно из региональных СМИ и рассказал журналистам, что планирует в
ближайшее время возвести некоторых членов своего кабинета в дворянское достоинство
в связи с отменой ленинского декрета «Об уничтожении сословий и гражданских чинов». Он уточнил, что теперь единственной допустимой формой обращения к
нему, к Марку Фейгину и Илье Пономарёву станет «Ваша Светлость».
«Процесс
реформирования современной России идёт ударными темпами. Делаем пятилетку, так
сказать, за три года, – сказал лорд-протектор Гудков. – Нужно навсегда покончить с гидрой коммунизма, предать
забвению путинизм, укрепить вертикаль власти, сокрушить антилиберально
настроенную оппозицию и обеспечить стабильность. Прошу сотрудников СМИ не беспокоить меня слишком
часто, поскольку я занят обсуждением дел государственной важности»
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