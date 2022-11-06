Съезд народных депутатов утвердил Геннадия Гудкова в должности лорда-протектора России

На Съезде народных депутатов России в городе

Яблонна (Польша экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова утвердили в должности

лорда-протектора Российского государства. Осуществлять властные полномочия ему

будут помогать верховный канцлер Марк Фейгин и фельдмаршал Илья Пономарёв.

Окончательное

утверждение системы должностей в постпутинской России состоялось по итогам

третьего дня заседаний, которые частично прошли в яблоннском следственном

изоляторе вследствие разгона съезда польской полицией. Все 11 организаторов получили должности в новом

правительстве, сенате и вице-королевствах.

Сразу после избрания Геннадий Гудков

позвонил в одно из региональных СМИ и рассказал журналистам, что планирует в

ближайшее время возвести некоторых членов своего кабинета в дворянское достоинство

в связи с отменой ленинского декрета «Об уничтожении сословий и гражданских чинов». Он уточнил, что теперь единственной допустимой формой обращения к

нему, к Марку Фейгину и Илье Пономарёву станет «Ваша Светлость».

«Процесс

реформирования современной России идёт ударными темпами. Делаем пятилетку, так

сказать, за три года, – сказал лорд-протектор Гудков. – Нужно навсегда покончить с гидрой коммунизма, предать

забвению путинизм, укрепить вертикаль власти, сокрушить антилиберально

настроенную оппозицию и обеспечить стабильность. Прошу сотрудников СМИ не беспокоить меня слишком

часто, поскольку я занят обсуждением дел государственной важности»

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