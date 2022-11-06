 

В Москве подвели предварительные итоги недели интерьера и дизайна

06.11.2022, 12:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Неделя интерьера и дизайна проходит с 1 по 6 ноября. Ключевыми площадками стали “Цифровое деловое пространство” на Покровке и павильоны №55 и 57 на ВДНХ.

Мероприятие объединило дизайнеров, архитекторов, производителей мебели и отделочных материалов, а также экcпертов из России и дружественных стран. Это презентация возможностей отрасли и площадка для взаимодействия отечественного и международного бизнеса, отметила Сергунина.

“Предприниматели расширяют здесь деловые связи и подписывают новые контракты. На данный момент заключены договоры на сумму 5,6 миллиарда рублей”, – уточнила заммэра.

В деловую программу недели интерьера и дизайна вошло более 100 событий. В них принимают участие около 270 спикеров из России, Китая, Индии, Казахстана, Вьетнама и других стран.

Представители креативных индустрий поддержали неделю интерьера и дизайна. По их мнению, мероприятие может дать новый импульс развитию отрасли. Подробнее – в материале “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02.22 / Всемирное антидопинговое агентство ведет расследование в адрес тренера Валиевой

19.08.22 / Мнение: О бегстве самых «верных и умных»… Кто валит сейчас?

27.06.21 / С обувью все понятно, но надо выбрать и наряд: лучшие модели платьев, идеально сочетающихся с сандалиями

09.09.20 / Группу подростков в Огайо убил Йети?

17.08.22 / Мини-платье, велосипедки и футболка: пять нарядов для занятий спортом

31.12.21 / Мнение: С наступающим Новым Годом!

31.10.22 / “Сумасшедшая!”: угодившую в скандал за границей сестру покойной Фриске погнали в три шеи

25.06.20 / Желание упасть в пропасть или Таинственный Зов Пустоты

18.02.22 / Бенефис для королевы

23.11.20 / Скандалы: Прокладочные узоры «Роснано»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика