В Москве подвели предварительные итоги недели интерьера и дизайна

Неделя интерьера и дизайна проходит с 1 по 6 ноября. Ключевыми площадками стали “Цифровое деловое пространство” на Покровке и павильоны №55 и 57 на ВДНХ.

Мероприятие объединило дизайнеров, архитекторов, производителей мебели и отделочных материалов, а также экcпертов из России и дружественных стран. Это презентация возможностей отрасли и площадка для взаимодействия отечественного и международного бизнеса, отметила Сергунина.

“Предприниматели расширяют здесь деловые связи и подписывают новые контракты. На данный момент заключены договоры на сумму 5,6 миллиарда рублей”, – уточнила заммэра.

В деловую программу недели интерьера и дизайна вошло более 100 событий. В них принимают участие около 270 спикеров из России, Китая, Индии, Казахстана, Вьетнама и других стран.

Представители креативных индустрий поддержали неделю интерьера и дизайна. По их мнению, мероприятие может дать новый импульс развитию отрасли. Подробнее – в материале “Дни.ру”.