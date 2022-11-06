 

Die Welt – «худшее ещё впереди» — немецкие компании смотрят в будущее с небывалым пессимизмом

06.11.2022, 12:15, Разное
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Немецкий бизнес охватил пессимизм, пишет Die Welt. 52% компаний убеждены, что в ближайшие 12 месяцев ситуация для них ухудшится, о чём свидетельствуют результаты опроса, проведённого Ассоциацией немецких торгово-промышленных палат. С оптимизмом в будущее смотрят всего 8% предприятий, и это беспрецедентно низкий показатель за всю историю подсчётов, рассказывает немецкое издание.


AP

Немецкие предприятия никогда не смотрели в будущее с таким пессимизмом, как сейчас, пишет Die Welt. Из всех компаний, которые опросила Ассоциация немецких торгово-промышленных палат, 52% исходят из того, что в ближайшие 12 месяцев ситуация для них ухудшится. И только 8% ожидают улучшений.

Это самое низкое значение с 1985 года, когда ассоциация только начала проводить опросы, отметил глава организации Мартин Ванслебен. По его словам, даже во время карантина из-за пандемии коронавируса, финансового кризиса или после того, как лопнул пузырь доткомов, в будущее с оптимизмом смотрело больше 10% компаний. «Предприятия опасаются, что худшее ещё впереди», — подчеркнул Ванслебен.

Основной причиной для пессимизма стали высокие цены на электричество и газ, которые к тому же привели к переносу производственных площадок в другие страны. Последнее выражается ещё и в том, что у немецких компаний, работающих за границей, настрой гораздо оптимистичнее, чем у тех, которые занимаются производством исключительно в Германии.

Помимо традиционной проблемы с нехваткой специалистов, многие фирмы (51%) также беспокоит рост затрат на оплату труда. Это связано не только с ростом минимального размера оплаты труда в стране, но и с требованиями работников повысить зарплаты в связи с инфляцией. Также предприятия тревожит ослабление конъюнктуры и падение спроса на товары внутри страны. Если раньше эта проблема вызывала беспокойство у 40% компаний, то сейчас их доля увеличилась до 52%, заключает Die Welt. 


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