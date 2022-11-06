 

Польская полиция разогнала первый съезд народных депутатов России

06.11.2022, 9:33, Разное
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Власти Польши сорвали проведение народно-освободительного съезда депутатов Госдумы XX созыва в изгнании. Мероприятие было объявлено несанкционированным и его участники задержаны отрядами конно-велосипедной полиции Яблоннского воеводства.

Съезд проходил в избе-музее бывшего генерал-губернатора Польши Ганса Франка. Участники мероприятия планировали утвердить новую карту России после ее территориального раздела и провести заочный суд над Владимиром Путиным. Полицейские вошли в зал в тот момент, когда Илья Пономарёв, Геннадий Гудков, Марк Фейгин и другие члены будущего правительства России выбирали себе должности в руководстве страны.

Хорунжий местного воеводства Мариуш Зигульчик призвал участников съезда покинуть помещение из-за нарушения антиковидных ограничений, но некоторые из депутатов оказали сопротивление полиции. Геннадий Гудков попытался воспользоваться своим наградным пистолетом, полученным в КГБ за охрану Коломенского спецраспределителя в годы Перестройки, но получил удар электрошокером и ожог правой ягодицы. Остальные участники встречи по старой привычке послушно проследовали в автозак и были доставлены в местное отделение полиции.

Илья Пономарев ночью сбежал из камеры предварительного заключения в женском платье, переплыл Вислу и скрылся в Кампинском национальном парке. Его поиски с привлечением волонтеров из Национальной республиканской армии пока что не дали результата. Остальные задержанные были на утро оштрафованы судом на 300 польских злотых за отсутствие масок и перчаток при проведении мероприятия.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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