 

Нож в спину: внезапно сраженного раком Хабенского предали самые близкие

05.11.2022, 14:08, Разное
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Кумир миллионов россиян и филантроп с большой буквы Константин Хабенский — пример воплощения мужества и стойкости в современном мире. На его долю не раз выпадали тяжелые испытания, и каждый раз он выходил из них, не теряя достоинства.

В 2008 году вся страна узнала, что актер похоронил онкобольную жену и остался один с годовалым ребенком на руках. Смертельная болезнь супруги сразила артиста совершенно внезапно, поэтому спасти любимую он не смог. Однако впоследствии Константин Хабенский помог множеству детей с диагнозом “рак”, будучи основателем благотворительного фонда.

Недавно ВЦИОМ опубликовал рейтинг лучших российских актеров 2022 года, и Константин Хабенский занял там почетное второе место. Поклонники порадовались за звезду, а вот самые близкие по духу люди — коллеги, лишь позавидовали такому результату. Иначе как предательством дружбы их слова расценивать сложно.

Артист Долинский словно воткнул Хабенскому нож в спину, заявив, что тот не заслуживает быть в тройке победителей. “Лидеров выбирают только из-за того, что их часто показывают по телевизору”, — передали позицию Долинского журналисты.

Вряд ли Константин Хабенский расстроился из-за косых взглядов завистников, а вот его почитателей явно гложет обида. Фанаты возмущены кознями, которые периодически строят актеру окружающие.


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