 

В Лондоне загримированный под Ван Гога мужчина облил овощным супом эко-активистов

05.11.2022, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Лондоне неизвестный, нарядившийся Винсентом Ван Гогом, атаковал офис одной из организаций, организующих акции против изменения климата.

Правоохранительные органы отказались реагировать на ситуацию, поэтому мужчина бесчинствовал около тридцати минут, а затем беспрепятственно скрылся.

Злоумышленник прибыл к офису экоактивистов в полдень. Первым делом он обезвредил охранника, показав ему извлечённый их своей машины катализатор выхлопных газов. Пока тот лежал в обмороке, «Ван Гог» проследовал в офис и начал нападать на людей. Когда ему попадался сотрудник организации, хулиган прижимал его к стене, извлекал из рюкзака банку с овощным супом и обливал.

Активисты неоднократно звонили в полицию, однако там под разными предлогами задерживали выезд. Сначала им ответили, что в акционизме нет ничего противозаконного. Другому сотруднику полицейский заявил, что рад был бы отреагировать, но не желает загрязнять атмосферу выбросами бензиновой машины – его отделение ещё не укомплектовали электромобилями. Когда стражи порядка всё же прибыли в офис, «Ван Гог» уже давно скрылся, причём один из полицейских имел следы грима на лице и всё время странно смеялся.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11.22 / Илларионов день: что нельзя делать 3 ноября

14.01.22 / В Москве начнут собирать списанную электронику на переработку

12.05.22 / От заколок до низкой талии. Тренды из 2000-х, которые снова оказались на пике популярности

18.08.22 / Мнение: Британцы лишились шлангов, смена пола в Германии и многообразие в британских ВВС

11.01.22 / Когда у плода — синдром Дауна – Личное мнение

20.12.20 / Полиция Улан-Удэ пресекла несанкционированную игру в футбол «головой» Ленина

13.12.21 / Мнение: Военные преступления отряда Talon Anvil

31.07.22 / Не о том ты думаешь, Юнусов – Личное мнение

03.08.20 / Скандалы: Роману Абрамовичу потребовался кэш

29.03.22 / Ходите только с высоко поднятой головой: как приобрести внутреннюю привлекательность, которая не зависит от внешней

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика