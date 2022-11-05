В Лондоне загримированный под Ван Гога мужчина облил овощным супом эко-активистов

В Лондоне неизвестный, нарядившийся Винсентом Ван Гогом, атаковал офис одной из организаций, организующих акции против изменения климата.

Правоохранительные органы отказались реагировать на ситуацию, поэтому мужчина бесчинствовал около тридцати минут, а затем беспрепятственно скрылся.

Злоумышленник прибыл к офису экоактивистов в полдень. Первым делом он обезвредил охранника, показав ему извлечённый их своей машины катализатор выхлопных газов. Пока тот лежал в обмороке, «Ван Гог» проследовал в офис и начал нападать на людей. Когда ему попадался сотрудник организации, хулиган прижимал его к стене, извлекал из рюкзака банку с овощным супом и обливал.

Активисты неоднократно звонили в полицию, однако там под разными предлогами задерживали выезд. Сначала им ответили, что в акционизме нет ничего противозаконного. Другому сотруднику полицейский заявил, что рад был бы отреагировать, но не желает загрязнять атмосферу выбросами бензиновой машины – его отделение ещё не укомплектовали электромобилями. Когда стражи порядка всё же прибыли в офис, «Ван Гог» уже давно скрылся, причём один из полицейских имел следы грима на лице и всё время странно смеялся.

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